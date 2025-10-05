¡Checo Pérez protagonista! Enrique Iglesias se arrodilla ante él en pleno concierto

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez vivió un momento inesperado durante el concierto privado que ofreció Enrique Iglesias el sábado en la Arena Guadalajara. El cantante español, al percatarse de la presencia del tapatío entre el público, decidió invitarlo a subir al escenario para compartir unos instantes con él frente a los asistentes.

Aunque al principio Checo se mostró reacio, Iglesias bajó del escenario para convencerlo personalmente. Finalmente, el piloto de Cadillac aceptó la invitación y acompañó al intérprete mientras este interpretaba su reconocido tema “Bailando”.

Ya sobre el escenario, ambos se abrazaron y movieron los brazos al ritmo de la música, desatando la euforia del público. En un gesto simpático, Enrique Iglesias incluso se arrodilló ante Checo y le rindió una especie de homenaje, lo que provocó aplausos y risas entre los asistentes.

Checo y Enrique Iglesias | CAPTURA

El emotivo momento fue compartido en redes sociales por Paola Pérez, hermana y jefa de relaciones públicas del piloto, quien difundió fragmentos del encuentro que rápidamente se viralizaron.

Sergio Pérez, que actualmente forma parte del proyecto de Cadillac en su camino de regreso a la Fórmula 1 en 2026, aprovechó la pausa en su agenda para disfrutar de la velada musical en su ciudad natal, donde fue recibido con el mismo cariño que despierta cada vez que pisa Guadalajara.

