¡Con Morita No! Aficionados le pide a Mercedes Roa que deje en paz a Gilberto Mora

Gracias a un video que Mercedes grabó con la joya mexicana, donde le pide que se aleje del alcohol, los aficionados aprovecharon para pedirle que lo deje en paz

Gilberto Mora junto a Mercedes Roa
Gilberto Mora junto a Mercedes Roa | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Marcos Olvera García
5 de Octubre de 2025

Este fin de semana, mediante un video que publicó el perfil de la Copa Mundial FIFA en X, y que replicó Mercedes Roa en sus redes sociales, la influencer mexicana pudo entrevistar a Gilberto Mora donde, entre otras cosas, le pide que no pruebe el Bacardi, ni las mujeres.

Aunque en los comentarios hubo personas que apoyaron el consejo de Mercedes hacia Gilberto Mora, hubo quienes defendieron a Mora y le pidieron a Roa que se aleje del futbolista de 16 años que juega con los Xolos de Tijuana.

Mora, que marcó el gol que metió a la Selección mexicana de futbol sub-20 a los octavos de final, es uno de los estandartes de esa selección y se ha ganado el cariño de la afición por su buen juego de pies.

A pesar de los estos comentarios, también hubo gente que incitó a Roa a que "ahí es", incluso, hubo quienes pidieron que debutara a Gilberto Mora.

Gilberto Mora y la selección sub-20 se enfrentarán a Chile en el mundial de la categoría en los octavos de final el próximo martes.

