¡Es rapidísimo! Raúl Orvañanos se sube a famoso trend con sus épicas frases que marcaron la narración

Raúl Orvañanos vive su segundo aire o hasta tercero en el mundo de la narración del futbol mexicano, el exintegrante de FOX Sports y Televisa Deportes, ahora es el protagonista en la nueva cadena de FOX, en la que ha vuelto con sus épicas narraciones.

El cronista del futbol es parte de la nueva cadena que fortalece su propuesta de contenido deportivo tras la adquisición de Caliente TV en México, misma que ha unida a diversos personajes para nutrir a la nueva televisora.

Orvañanos l IMAGO7

Orvañanos se une a la dinámica

Sin embargo, Raúl Orvañanos sigue causando furor y ahora se unió al famoso trend, de redes sociales, llamado ‘Sadfishing’, una manifestación del fenómeno que consiste en exagerar o dramatizar los problemas emocionales para atraer atención.

Fue a través de las redes sociales de FOX que aparece Raúl Orvañanos recargado sobre una mesa y con sus brazos apoyando su quijada con las frases resaltada: “Goool de la Fiera, Ese es rapidísimo, ah no bueno, no bueno, no bueno”.

Con algunas de sus frases más célebres frente al micrófono, el posteo de la cuenta oficial de FOX culmina con el “POV: Me pongo triste pero soy Raúl Orvañanos”, uniéndose así a los miles de representaciones con el famoso ‘Sadfishing’.

¿Qué es el ‘Sadfishing’?

El famoso trend ‘Sadfishing’ es una representación que exagera o dramatiza problemas emocionales, en este caso la tristeza, en busca de atraer la empatía y simpatía de los seguidores con la característica frase de “Me pongo triste pero soy”.

Y es que, la principal característica de esta dinámica juega con un contraste entre un sentimiento de tristeza o vulnerabilidad “Me pongo triste” y una cualidad particular de la persona que se expone “pero soy”.

Finalmente, en esta situación el protagonista busca la revalidación de los usuarios con mensajes de apoyo en la que quieren sentirse nuevamente validados por otros tras esos momentos difíciles tras las difíciles circunstancias.

