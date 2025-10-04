Feid habría filtrado la playera que la Selección Mexicana usará en el Mundial del 2026

En una inesperada mezcla entre música urbana y futbol, la camiseta local de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue filtrada durante el Coffee Party del reguetonero colombiano Feid, celebrado el pasado 3 de octubre en la Plaza de Toros “La México”.

El suceso ocurrió cuando el DJ del artista, identificado en redes sociales como parte del equipo de Feid, apareció en el escenario vistiendo la prenda aún no presentada oficialmente por Adidas. La imagen recorrió las plataformas digitales en cuestión de minutos, provocando una ola de comentarios y teorías entre los aficionados.

¿Se acuerdan cuando hace 4 años se “filtró” el jersey blanco previo a Qatar en un video de La Ruta de la Garnacha?



Pues ya hicieron el del próximo año ayer en el Coffee Party de Feid en La México. pic.twitter.com/FGxJLIYD39 — Doctor Profesor Patricio (@srperezpolanco) October 4, 2025

De acuerdo con las fotografías y videos difundidos, la camiseta presenta un diseño que rinde homenaje a la herencia cultural mexicana. El tono predominante es un verde oscuro con un patrón geométrico inspirado en el calendario azteca, que cubre el frente del jersey en un efecto tonal discreto. Las mangas y hombros blancos, junto con tres rayas diagonales verdes en el hombro derecho, completan la estética clásica de Adidas.

El cuello en V y los ribetes rojos en las mangas evocan la bandera nacional, mientras que el escudo de la Federación Mexicana de Futbol aparece en el pecho izquierdo y el logo de la marca alemana en el derecho. El conjunto ofrece un aire retro-modernista, que recuerda la camiseta utilizada por el Tricolor en el Mundial de Argentina 1978.

Esta no es la primera vez que el diseño se deja ver antes de tiempo. Un día antes del concierto, el exfutbolista italiano Alessandro Del Piero, embajador de la FIFA y de Adidas, publicó por error en Instagram imágenes de varios uniformes mundialistas, entre ellos el mexicano. Aunque la publicación fue eliminada rápidamente, las capturas circularon ampliamente y coincidieron con los detalles observados durante el evento de Feid.

El sitio especializado Footy Headlines replicó el diseño con base en estas filtraciones y anticipó que la presentación oficial ocurrirá en marzo de 2026. En septiembre pasado ya se había filtrado la versión visitante, en color rojo con detalles dorados y patrones otomíes, también a través de redes sociales.

El Coffee Party de Feid, que reunió a más de 40 mil asistentes en un evento gratuito, terminó convirtiéndose en el escenario de una de las filtraciones más virales del año. En plataformas como TikTok y X, los videos del DJ luciendo la camiseta superaron varios millones de reproducciones en pocas horas.