¡Romance en La Noria! Jugadores del Cruz Azul tendrían relación amorosa

La Máquina del Cruz Azul pelea los primeros lugares para llegar mejor posicionados a la Fiesta Grande del futbol mexicano; mientras eso pasa dos futbolistas, uno del primer equipo y una del conjunto femenil tendrían una relación más cercana.

Equipo del Cruz Azul l CruzAzul

Una imagen que circula en redes sociales ha despertado los rumores sobre una posible relación amorosa, y es que en las stories de Instagram de una de las jugadoras del conjunto de La Noria presumió la fotografía con el elemento fuera de los entrenamientos.

Se trata de Yaneisey Rodríguez, una de las jugadoras que se desempeña como defensa estelar del cuadro femenil, nacida en Richland, Washington, Estados Unidos pero de padres mexicanos, motivo por el que posee la nacionalidad mexicoamericana.

Yaneisey Rodríguez l AzulFemenil

La imagen del momento

Dicha jugadora presumió la foto, dentro de un elevador con el lateral Carlos Vargas de 26 años, jugador que pertenece a la plantilla, aunque no con mucho protagonismo dentro del terreno de juego; el zaguero ha pasado con equipo como: Tijuana, América y Mazatlán

La foto evidencia una relación muy cercana, en la que la jugadora toma el teléfono y posan juntos, aunque cabe mencionar, que es la primera vez que ambos aparecen públicamente juntos y de igual forma podría tratarse de una relación amistosos.

Stories de la jugadora l CAPTURA

¿Cómo va el Cruz Azul en el Apertura 2025?

La Máquina del Cruz Azul, recientemente perdió el invicto ante los Xolos de Tijuana, derrota que causó bajarse del liderato y descender algunas posiciones rumbo a la parte final del torneo, hasta antes del juego ante Tigres se ubicaban cuarto con 24 puntos.

Cabe mencionar, que Carlos Vargas, jugador señalado junto a Yaneisey Rodríguez, no ha disputado un solo minuto con el primer equipo, de once partidos posibles; con los celestes tiene contrato hasta finales de 2026 tras llegar en 2023.

El lateral parece que terminará sin ver minutos, para el juego de La Máquina ante los Tigres, nuevamente no entró en la lista de convocados por parte de Nicolás Larcamón; sin embargo, sigue teniendo participación con las inferiores y no hace mucho protagonizó tres asistencias con la Sub-21 en un mismo partido.

Carlos Vargas l CruzAzul