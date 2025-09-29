Cruz Azul Femenil empata ante Pachuca; Rayadas gana y se mete en puestos importantes

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil dejó grandes encuentros, aunque aún falta un partido por disputarse. Uno de los partidos más cardiacos y sorpresivos fue entre Cruz Azul y Pachuca, cotejo en que las Celestes empataron un marcador adverso en los últimos minutos.

Las actuales Campeonas del futbol mexicano comenzaron el partido con bastante posesión, sin embargo, fueron las de La Máquina quienes abrieron el marcador. Aerial Chavarin se encontró un balón tras un rebote cerca del área de las Tuzas. La estadounidense, fiel a su estilo, ganó con fortaleza y con un disparo potente venció la meta de Esthefanny Barreras.

Pachuca | IMAGO7

Sin embargo, las de la Bella Airosa consiguieron el empate antes de la media hora. Al minuto 29, una de las mejores jugadoras del balompié nacional anotó su primer gol de la noche. Charlyn Corral se desmarcó de gran manera en el área y solamente empujó el balón.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

En la segunda mitad, Pachuca mostró porque son las Campeonas del futbol mexicano y mostraron un gran despliegue ofensivo, acción que tuvo sus frutos al minuto 64. Ana Paola Hernández, árbitra central, marcó una mano en el área celeste, para dar paso a la pena máxima.

Charlyn Corral | IMAGO7

La delantera de las Tuzas y baluarte del futbol mexicano tomó el balón y se encargó de cobrar la pena máxima con maestría. Corral tomó muy poca distancia, pero un tiro colocado dejó sin posibilidades a Alejandría Godínez.

Para la mala fortuna de las Campeonas, Cruz Azul logró empatar el juego. Las Celestes aprovecharon una desatención defensiva de la zaga Tuza, y Ana Lucía Martínez recibió un balón, hizo un gran recorte y dejó a Pachuca con las ganas del triunfo.

Empate celeste | IMAGO7

Rayadas hace lo suyo

En otro frente en la Liga MX Femenil, Rayadas logró derrotar a Necaxa con una goleada de 5-0. El equipo de Leonardo Álvarez salió conectado en Aguascalientes y consiguió grandes dividendos desde los primeros minutos.

Alice Soto abrió el marcador al minuto 32; mientras que Fátima Servín anotó el segundo para La Pandilla. El segundo tiempo terminó por ser un vendaval Albiazul y los goles cayeron por racimos, todo gracias a: Diana Evangelista, Lucía García y Katty Martínez.

Victoria Rayada | IMAGO7