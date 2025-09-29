"Siempre va a ser un privilegio": A Lizbeth Ovalle le emociona enfrentar a América en la W Champions Cup

Este martes se reanuda la actividad de la Concacaf W Champions Cup con el platillo fuerte de la Jornada 4. América recibe en el Estadio Ciudad de los Deportes a Orlando Pride, encuentro que definirá al líder del Grupo A del certamen y que puede marcar la diferencia entre clasificar a Semifinales o no.

Además, el partido significará el regreso de Lizbeth Ovalle a territorio mexicano. La 'Maga' se marchó un par de meses a la National Women's Soccer League (NWSL), en una transferencia histórica entre Tigres y Orlando Pride, por una suma cercana a los 1.5 millones de dólares, y ahora volverá a medirse a un club contra el cual protagonizó grandes juegos en la Liga MX Femenil.

Orlando Pride enfrentará a América en la W Champions Cup | X: @ORLPride

Ovalle, lista para enfrentar internacionalmente a América

Desde la creación de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, las Águilas y las Amazonas han sido de los equipos que cada semestre pelean por el título. Por lo que Ovalle, como una de las jugadoras que estuvo con las de la UANL desde el primer certamen de la historia, se enfrentó en más de una ocasión a las de Coapa, en Fase Regular, Cuartos de Final, Semifinales y Finales.

"Agradecida con la vida por esta oportunidad. Siempre va a ser un privilegio jugar contra uno de los clubes más grandes de México, importante enfrentar al América el día de mañana", declaró en la conferencia de prensa de este lunes la 'Maga', quien viene de marcar su primer gol con Orlando, en la victoria 1-2 contra San Diego Wave.

Ovalle se enfrentará a América con Orlando Pride | X: @ORLPride

Ovalle también aprovechó la oportunidad para hablar sobre las diferencias entre el futbol mexicano y la NWSL, como la velocidad del ritmo de juego. "También las jugadoras de la NWSL son más fuertes y altas, podría destacar eso. Súper contenta por el recibimiento que fue muy bueno por parte del staff y de mis compañeras para integrarme al equipo”.

“Es una motivación. Conforme fue pasando el tiempo y los días de entrenamiento y juegos, creo que me he soltado un poco más. Es un proceso de adaptación, no solamente en cuanto a lo futbolístico, sino también en la parte profesional e individual fuera de la cancha”, añadió con respecto a si siente presión por ser el traspaso más caro en la historia del futbol femenil.

La 'Maga' volverá a enfrentarse a América, ahora en Concachampions | MEXSPORT

¿Cuántos goles tiene Lizbeth Ovalle contra América?

En incontables enfrentamientos entre América y Tigres a lo largo de ocho años, la atacante mexicano marcó en 12 ocasiones ante las Águilas, la mayor parte en juegos de Liguilla. De hecho, registró diez goles en Fase Final contra el equipo azulcrema, el último en la Semifinal de vuelta del Apertura 2024.

Lizbeth también marcó en dos Finales de Liga MX Femenil contra América, en la ida del Apertura 2018, a pesar de lo cual las azulcremas se coronaron, y en ambos juegos del Apertura 2022, cuando las Amazonas lograron su quinto título de liga. También anotó en el juego de vuelto del Campeón de Campeonas de 2023.

Ovalle tiene un historial de anotación contra América | MEXSPORT