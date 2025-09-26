América Femenil golea a Bravas de Juárez y acecha el liderato en el Apertura 2025

Las Águilas del América Femenil siguen con el pie firme sobre el liderato del Apertura 2025, las azulcremas hicieron la tarea y golearon con contundente 4-0 a las Bravas de Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las dirigidas por Ángel Villacampa se despacharon con la cuchara grande y ahora sumaron tres unidades para no perder terreno en su persecución sobre Tigres que sigue sin aflojar en la parte alta de la tabla de clasificación.

América se impone a Bravas l AmericaFemenil

Apenas antes de cruzar los primeros cinco minutos de juego aparecería Scarlett Camberos para tomar un esférico en el área grande para empalmar el esférico y mandarla al fondo de las redes, todo esto tras un tiro de esquina y una salida desafinada de la guardameta visitante.

Minutos después llegaría Kiana Palacios antes de los 10 minutos luego de un desborde por la banda de la izquierda de Montserrat Saldívar quien llegaría hasta línea de fondo para servir a Kiana Palacios para extender la ventaja.

América Femenil se acerca al liderato l AmericaFemenil

13 goles de Montserrat Saldívar

En el minuto 20 llegaría la goleadora Montserrat Saldívar para conquistar su décimo tercera anotación en otra descolgada a velocidad para definir ante la salida de la arquera de las Bravas de Juárez y esto ya era goleada.

Así se irían al descanso con el marcador 3-0. Para la segunda parte las revoluciones bajarían y sería hasta el 83’ cuando el cuarto gol subiría el marcador con un zapatazo cruzado de Alondra Cabanillas, en su primera anotación con las Águilas.

América Femenil en Ciudad de los Deportes l AmericaFemenil

¿Cómo están en la clasificación?

Pese a la abultada victoria el conjunto azulcrema no puede cantar victoria, y es que por su parte, Tigres que sigue en el liderato también hizo lo suyo y goleó a ‘La Fiera’ en el Universitario de Nuevo León para mantenerse con ventaja en el liderato.

Mientras tanto, las Bravas de Juárez perdieron la oportunidad de meterse entre las primeras ocho clasificadas y por ahora se han quedado con 19 unidades producto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.



América festejando en la goleada a FC Juárez l AmericaFemenil