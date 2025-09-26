¡Humillación! Tigres Femenil le mete nueve goles a León en la jornada 13 del AP25

¡Humillación histórica! Este viernes, en la cancha de "El Volcán", Tigres Femenil recibió a Las Esmeraldas de León, donde las Amazonas se jugaban el liderato de la Liga MX Femenil, después de que América goleó a Bravas de Juárez en el Ciudad de los Deportes.

Con la presión de salir a ganar, las dirigidas por Pedro Martínez salieron a comerse, literalmente, a las rivales y apenas a los 18 minutos, con gol de Ordóñez, ya lo iban ganando.

Imágenes del Tigres vs León | MEXSPORT

No pasó mucho tiempo antes de que las Amazonas hicieran más grande la diferencia, a los 21' Cordinali metería el primero de sus dos goles, siete minutos después Jenni Hermoso anotó el tercero y antes de que terminara la primera mitad, Farmer anotó el cuarto gol del encuentro.

En el segundo tiempo, Tigres no bajó el ritmo y comenzó el show de Hermoso, que consiguió el quinto al 56' y el sexto a los 68 de tiempo corrido, Cordinali consiguió su doblete a los 79, mientras que Colin marcó el octavo gol a los 87 del partido.

Como si no fuera suficiente, Jennifer Hermoso consiguió su cuarto gol del encuentro y el noveno del partido, para cerrar una goleada de antología, sellando el 9-0 en contra de León.

Líderes en solitario

Con 13 partidos disputados, Las Amazonas tienen 10 partidos ganados, dos empatados y solo han perdido en una ocasión, siendo las líderes de este certamen con 32 puntos de 39 posibles.

Las dirigidas por Pedro Martínez ya están calificadas a la liguilla del campeonato femenil y están a tres puntos de las Águilas del América, su más cercano perseguidor.

El próximo 10 de octubre, América y Tigres se enfrentan para saber cuál de los dos equipos quedará en la cima de la división rosa del futbol mexicano, encuentro correspondiente a la fecha 15 del Apertura 2025.

