FMF confirma muerte de exjugador campeón con América y Cruz Azul

El futbol mexicano despide a una figura emblemática. Javier Sánchez Galindo, recordado como un lateral incansable y protagonista de la época dorada de Cruz Azul y posteriormente del América, falleció a los 77 años de edad.

Javier Sánchez Galindo, exjugador de Cruz Azul | MEXSPORT

La noticia fue confirmada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que envió sus condolencias a familiares y seres cercanos. El Club América también rindió homenaje a quien vistiera la camiseta azulcrema en la segunda parte de su carrera.

La FMF, América y Cruz Azul expresaron sus condolencias

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta”, escribió el club en sus redes sociales.

Cruz Azul y la Federación Mexicana de Futbol también se pronunciaron, recordando su trayectoria y los logros que lo convirtieron en uno de los defensores más laureados de la historia del futbol mexicano.

FMF manda sus condolencias | X: @FMF

Un palmarés excepcional

Sánchez Galindo inició su trayectoria profesional en 1967 y la extendió hasta 1983, acumulando un palmarés difícil de igualar: 16 títulos oficiales. Con Cruz Azul vivió sus mayores glorias, conquistando cinco títulos de Liga MX, cuatro Copas México, dos Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de Concacaf.

Su paso por América también dejó huella al sumar un campeonato de liga en la temporada 1975-76, además de participar en torneos internacionales como la Copa Interamericana. Antes de retirarse, tuvo un breve paso por Chivas, donde sumó experiencia aunque no logró campeonatos.

Javier Sánchez Galindo con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Mundialista en México 70

Sánchez Galindo formó parte de la Selección Mexicana convocada al Mundial de México 1970, una edición histórica en la que el Tri llegó a los Cuartos de Final. Aunque no sumó minutos en cancha, su inclusión en aquella lista lo consolidó como uno de los futbolistas destacados de su generación.