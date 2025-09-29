¿Qué equipos pueden calificar al menos a Play In la próxima Jornada de la Liga MX?

Al momento, no hay ningún equipo eliminado en el Apertura 2025

¿Qué equipos pueden calificar al menos a Play In la próxima Jornada de la Liga MX?
¿Amarra lugar? | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
29 de Septiembre de 2025

El Apertura 2025 llegó a una de sus fases finales después de que concluyó la Jornada 11. Varios equipos mostraron su poderío y ganas de trascender, además de que un nuevo líder arrebató la cima del campeonato. Sin embargo, algunos equipos podrían gozar de la clasificación para la siguiente fecha.

América | IMAGO7
América | IMAGO7

¿Qué equipos están en Liguilla directa?

Al momento, Toluca, Rayados de Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres y Xolos de Tijuana son los equipos que están en Liguilla. Mientras que los que se encuentran en zona de Play In son: Juárez, Pachuca, Chivas y Pumas.

De los 10 equipos, ninguno tiene su lugar asegurado, aunque algunos ya están con más de un pie en la Fase Final. Mientras que en la parte baja, ningún equipo está eliminado, aunque Puebla podría estarlo muy pronto.

¿Eliminados? | IMAGO7
¿Eliminados? | IMAGO7

¿Qué necesitan para clasificar en la Jornada 12?

Solamente dos equipos podrían obtener su clasificación en la Jornada 12 y, varios ya superaron el umbral del torneo anterior. En el Clausura 2025, Pumas entró a la Fase Final con 21 puntos en el décimo puesto; cifra la cual ya la superaron cinco equipos.

De igual forma, otros dos clubes (Tijuana y Juárez) podrían llegar a los 21 puntos en caso de ganar sus respectivos partidos. Ambos conjuntos fronterizos tendrán duelos complicados, aunque los Bravos jugarán ante un equipo fuera de zona de clasificación.

¿Liguilla? | IMAGO7
¿Liguilla? | IMAGO7

¿Qué equipos podrían amarrar su lugar?

Los únicos dos equipos que podrían amarrar su lugar de manera definitiva en la Fase Final son: Toluca y Rayados; aunque deben ocurrir una serie de factores. El primero -y más importante- es la victoria de los Diablos.

El conjunto mexiquense enfrentará a León en la Jornada 12, equipo que actualmente es onceavo con 12 puntos. En caso de que Toluca logre su victoria ante los Panzas Verdes, llegaría a 28 puntos y con 15 por jugar, sería imposible que los Esmeraldas los alcancen; en caso de que se dé ese resultado, Rayados también podría amarrar su clasificación si derrota a Tijuana.

Por el boleto | IMAGO7
Por el boleto | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Toluca es el nuevo líder del torneo

Noticias | 28/09/2025

Así queda la Tabla General del Apertura 2025 tras la Jornada 11
Tijuana le quitó el invicto a Cruz Azul

Cruz Azul | 28/09/2025

Cruz Azul pierde el invicto ante Xolos de Tijuana y se aleja del liderato
Vega renovó su contrato con Toluca

Toluca | 28/09/2025

¡Alexis para rato! Vega confirmó la extensión de contrato con Toluca
Te recomendamos
Afición de Cruz Azul viajó a Tijuana para despedir a Jesús Corona en su último partido
Futbol
Liga MX

LO ÚLTIMO

 