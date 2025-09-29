¿Qué equipos pueden calificar al menos a Play In la próxima Jornada de la Liga MX?

El Apertura 2025 llegó a una de sus fases finales después de que concluyó la Jornada 11. Varios equipos mostraron su poderío y ganas de trascender, además de que un nuevo líder arrebató la cima del campeonato. Sin embargo, algunos equipos podrían gozar de la clasificación para la siguiente fecha.

América | IMAGO7

¿Qué equipos están en Liguilla directa?

Al momento, Toluca, Rayados de Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres y Xolos de Tijuana son los equipos que están en Liguilla. Mientras que los que se encuentran en zona de Play In son: Juárez, Pachuca, Chivas y Pumas.

De los 10 equipos, ninguno tiene su lugar asegurado, aunque algunos ya están con más de un pie en la Fase Final. Mientras que en la parte baja, ningún equipo está eliminado, aunque Puebla podría estarlo muy pronto.

¿Eliminados? | IMAGO7

¿Qué necesitan para clasificar en la Jornada 12?

Solamente dos equipos podrían obtener su clasificación en la Jornada 12 y, varios ya superaron el umbral del torneo anterior. En el Clausura 2025, Pumas entró a la Fase Final con 21 puntos en el décimo puesto; cifra la cual ya la superaron cinco equipos.

De igual forma, otros dos clubes (Tijuana y Juárez) podrían llegar a los 21 puntos en caso de ganar sus respectivos partidos. Ambos conjuntos fronterizos tendrán duelos complicados, aunque los Bravos jugarán ante un equipo fuera de zona de clasificación.

¿Liguilla? | IMAGO7

¿Qué equipos podrían amarrar su lugar?

Los únicos dos equipos que podrían amarrar su lugar de manera definitiva en la Fase Final son: Toluca y Rayados; aunque deben ocurrir una serie de factores. El primero -y más importante- es la victoria de los Diablos.

El conjunto mexiquense enfrentará a León en la Jornada 12, equipo que actualmente es onceavo con 12 puntos. En caso de que Toluca logre su victoria ante los Panzas Verdes, llegaría a 28 puntos y con 15 por jugar, sería imposible que los Esmeraldas los alcancen; en caso de que se dé ese resultado, Rayados también podría amarrar su clasificación si derrota a Tijuana.

Por el boleto | IMAGO7