Afición de Cruz Azul viajó a Tijuana para despedir a Jesús Corona en su último partido

Ha terminado la etapa como jugador profesional de uno de los porteros más importantes en la historia de la Liga MX, José de Jesús Corona se ha retirado como futbolista en activo a sus 44 años, además de hacerlo en un escenario inmejorable con sus dos últimos equipos a lo largo de toda su carrera, Xolos de Tijuana y Cruz Azul en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025.

A pesar de haber tenido su despedida en el Estadio Caliente, los aficionados de La Máquina no dejaron solo al que fue su capitán en la Final ganada en 2021, pues con información de Iliany Aparicio, reportera de Diario RÉCORD, un grupo de animación de los celestes, viajó a la frontera con el único propósito de ver el retiro de su leyenda.

Reporte del viaje de la afición | Captura

El último partido del campeón olímpico

Como si fuera parte de un guión, Jesús Corona se ha retirado en un partido de total trascendencia en su carrera, ante el equipo que lo vio levantar la novena copa en su historia en el Estadio Azteca y lo hizo acompañado de su familia, pero también del grupo de animación que viajó hasta Tijuana solo para vivir ese momento, pues no fueron pocas personas las que se presentaron en el inmueble de 'La Jauría'.

Se pudo saber que en realidad fue una caravana de fanáticos celestes quienes viajaron al partido ante Tijuana solo para poder ver a su ídolo y de paso el siguiente encuentro de su club; sin saberlo, viajaron a lo que al mismo tiempo fue la última victoria en la carrera de JJ Corona, con los cementeros perdiendo el invicto.

Chuy Corona se retira como campeón olímpico en Londres 2012 | MexSport

La victoria de los Xolos se dio con dos anotaciones, una en cada tiempo; la primera de ellas con Domingo Blanco aprovechando un desvío después de su disparo al arco y poniéndose adelante en el marcador; el segundo, vino con Mourad Daoudi, aprovechando también un error de Orozco Chiquete y definiendo el marcador en contra del exlíder de la competencia.

Chuy a lo largo de la historia

Jesús Corona puso fin hoy a una trayectoria profesional que se extendió por más de 20 años en el futbol mexicano. A lo largo de su carrera defendió la portería de Atlas, Tecos, Cruz Azul y Xolos de Tijuana, convirtiéndose en referente de la liga y uno de los guardametas más consistentes de su generación.

Reconocimiento de Cruz Azul a Corona | Imago7

Con la Selección Mexicana, Corona escribió una de las páginas más recordadas al ser parte del equipo que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, consolidándose como uno de los líderes del plantel que hizo historia en Wembley ante Brasil.

En total, disputó más de 750 partidos oficiales, siendo el club Cruz Azul donde dejó mayor huella tras más de 14 años como celeste, logrando romper la sequía de títulos de liga en 2021. Su retiro marca la despedida de un portero que se mantuvo en la élite hasta los 44 años de edad.

Corona inició su carrera con Atlas | MexSport