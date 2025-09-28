Javier Merino, periodista mexicano de espectáculos de CNN en Español, muere a los 51 años

El domingo 28 de septiembre de 2025, durante una transmisión del noticiero Mirador Mundial, el conductor Rey Rodríguez confirmó el fallecimiento de Javier Merino. Hasta el momento, las autoridades y su familia no han dado a conocer la causa oficial de su muerte.

La noticia generó reacciones inmediatas de colegas, amigos y seguidores que destacaron su profesionalismo y su gran aporte al periodismo de espectáculos en la región. Su partida deja un vacío en la cobertura de entretenimiento, donde se consolidó como una voz confiable durante más de una década.

¿Quién fue Javier Merino?

Javier Merino se consolidó como una de las figuras más reconocidas en el periodismo de espectáculos en América Latina. Durante más de 12 años trabajó en CNN en Español, cubriendo noticias de cine, música y cultura popular.

Su estilo cercano y profesional le permitió ganarse el respeto y cariño de sus colegas y del público. Además de su labor televisiva, Merino era activo en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal y profesional, mostrando su pasión por el periodismo y su cercanía con la audiencia.

Reacciones tras su fallecimiento

Tras darse a conocer la noticia, compañeros y figuras del espectáculo expresaron su pesar. El equipo de CNN en Español recordó su compromiso, profesionalismo y legado en el periodismo de entretenimiento.

Algunos colegas destacados como Álvaro Cueva y Alejandra Oraa compartieron mensajes de condolencia, resaltando su solidaridad, sentido del humor y dedicación al trabajo.

Impacto en el periodismo de espectáculos

El fallecimiento de Javier Merino resalta la importancia de su trabajo en la difusión de noticias confiables de entretenimiento. Su estilo cercano, veraz y profesional se convirtió en un referente para periodistas jóvenes y para la cobertura de espectáculos en América Latina.

