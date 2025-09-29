América buscó fichar a Lizbeth Ovalle en dos ocasiones, confesó Ángel Villacampa

Este martes se reanuda la actividad de la Concacaf W Champions Cup con el platillo fuerte de la Jornada 4. América recibe en el Estadio Ciudad de los Deportes a Orlando Pride, encuentro que definirá al líder del Grupo A del certamen y que puede marcar la diferencia entre clasificar a Semifinales o no.

Además, el partido significará el regreso de Lizbeth Ovalle a territorio mexicano. La 'Maga' se marchó un par de meses a la National Women's Soccer League (NWSL), en una transferencia histórica entre Tigres y Orlando Pride, por una suma cercana a los 1.5 millones de dólares, y ahora volverá a medirse a un club contra el cual protagonizó grandes juegos en la Liga MX Femenil.

La 'Maga' visita México con Orlando Pride este martes | X: @orlpride

En este contexto, el estratega de las Águilas, Ángel Villacampa, reconoció que en un par de ocasiones buscaron el fichaje de la 'Maga'. Sin embargo, la atacante de la Selección Mexicana permaneció en el equipo de la UANL hasta hace un par de meses, cuando se cerró su histórico traspaso, el más caro en la historia del futbol femenino.

“Lo hemos intentado hasta en dos ocasiones, pero al final son jugadoras que tenían un vínculo con un equipo y era difícil, pero sí lo intentamos hasta en dos ocasiones”, fueron las palabras del técnico español en conferencia de prensa, previo al compromiso de este martes en el torneo internacional.

Ángel Villacampa reconoció que buscaron fichar a Ovalle | MEXSPORT

Villacampa consideró que Orlando Pride será peligroso con Ovalle

Por otra parte, el estratega del club azulcrema aseguró que con la incorporación de la 'Maga', el equipo de la NWSL ganó una pieza muy importante en la ofensiva. "Han ganado esa verticalidad, las acciones a balón parado que ella tiene y la llegada. Ella es una grandísima futbolista, lo está demostrando ya en poco tiempo que lleva en Orlando".

"Nosotras, sobre todo, focalizamos en la totalidad del equipo, qué potencialidades tienen, qué fortalezas tienen, dónde y cómo las podemos hacer daño. Es un equipo muy físico. Sabemos la importancia del partido, sabemos qué playera representamos y yo creo que mañana pasa porque hagamos un partido muy serio, que dominemos muy bien el ritmo y el timing", añadió.

Ovalle se enfrentará a América en la W Concacaf Champions Cup | X: @orlpride

¿Cuántos goles tiene Lizbeth Ovalle contra América?

En incontables enfrentamientos entre América y Tigres a lo largo de ocho años, la atacante mexicano marcó en 12 ocasiones ante las Águilas, la mayor parte en juegos de Liguilla. De hecho, registró diez goles en Fase Final contra el equipo azulcrema, el último en la Semifinal de vuelta del Apertura 2024.

Lizbeth también marcó en dos Finales de Liga MX Femenil contra América, en la ida del Apertura 2018, a pesar de lo cual las azulcremas se coronaron, y en ambos juegos del Apertura 2022, cuando las Amazonas lograron su quinto título de liga. También anotó en el juego de vuelto del Campeón de Campeonas de 2023.

La 'Maga' volverá a enfrentarse a América, ahora en Concachampion | MEXSPORT