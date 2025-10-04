Muere "hijo" de Julio César Chávez: "No saben como le lloré"

Julio César Chávez, legendario boxeador mexicano, compartió una triste noticia a través de sus redes sociales: la muerte de su perro ‘Camilo’, quien lo acompañó durante gran parte de su vida personal y profesional. El can falleció tras casi 17 años al lado del Gran Campeón Mexicano.

El ídolo del boxeo publicó una fotografía en la que se observa a Camilo junto a un cinturón de boxeo a su medida, gesto que refleja el lugar especial que ocupaba la mascota en su vida. La imagen rápidamente generó reacciones de cariño y mensajes de apoyo de miles de seguidores.

El perro del Campeón | @Jcchavez115

¿Qué dijo Julio César Chávez?

Chávez acompañó la publicación con un emotivo texto en el que recordó lo importante que fue Camilo en su proceso personal. El exboxeador lleva 17 años limpio de adicciones, y destacó que su fiel amigo estuvo a su lado desde el primer día de esa nueva etapa.

“Hoy se me fue mi Camilo, mi amigo más fiel. Me acompañó por casi 17 años que tengo limpio de adicciones. Cuando llegué a casa, él estaba ahí y se olvidó de todos los demás. Siempre conmigo. Te voy a extrañar… Siempre que llegaba de viaje iba a verte y darte tu salchicha. Buen viaje, amigo”, escribió Chávez.

Un vínculo inquebrantable

La relación entre Julio César Chávez y Camilo trascendía la simple compañía de una mascota. Para el expugilista, el perro representaba lealtad, estabilidad emocional y compañía constante, especialmente en momentos cruciales de su vida fuera del ring.

La figura de Camilo también se volvió familiar para los seguidores de Chávez, ya que el exboxeador solía compartir fotos y momentos junto a su mascota en distintas etapas, mostrando siempre un fuerte apego.

Reacciones en redes sociales

Tras su publicación, miles de fanáticos, figuras públicas y deportistas enviaron sus condolencias a Chávez. Muchos reconocieron el papel que las mascotas tienen como parte de la familia y destacaron la forma en que el exboxeador expresó su amor por Camilo.

Más allá de sus logros deportivos, esta historia refleja el lado más humano de Julio César Chávez, quien no dudó en mostrar públicamente su dolor por la pérdida. Su mensaje conmovió a la afición mexicana, que lo ha acompañado en cada etapa de su vida.

