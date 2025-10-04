¿Se nos muere el amor? Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas desatan rumores de ruptura tras dos años juntos

Diría Ricardo Arjona, "Se Nos Muere el Amor" y es que la relación entre Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas podría haber llegado a su fin. Los fanáticos de la pareja más seguida del futbol mexicano comenzaron a sospechar una ruptura después de notar un cambio importante en las redes sociales de la jugadora de Tigres Femenil: ¡borró todas las fotos que tenía con el mediocampista del América!

La acción encendió las alarmas entre los seguidores de ambos, quienes no tardaron en inundar TikTok, Instagram y X con comentarios, teorías y hasta videos recopilando los mejores momentos de su relación. “Algo pasó entre ellos”, escribieron algunos fans con nostalgia, mientras otros cruzan los dedos esperando que solo sea una pausa temporal.

Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas: las pistas de su supuesta ruptura | IMAGO 7

El detalle que encendió las redes

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las pistas son cada vez más evidentes. Sabrina no solo eliminó las imágenes, sino que también ha evitado publicar contenido nuevo en compañía de Zendejas, con quien mantenía una relación desde hace dos años.

Por su parte, el futbolista aún conserva fotos y recuerdos junto a la jugadora en su perfil, un detalle que mantiene viva la esperanza de los románticos empedernidos. En TikTok, los videos con la frase “extrañamos a Zendejas y Sabrina” han acumulado miles de reproducciones, mientras los comentarios se llenan de mensajes como “eran la pareja más linda del futbol”.

De la cancha al corazón

La historia de amor entre Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas comenzó cuando ambos coincidieron en la Ciudad de México, durante la etapa de la jugadora en el América Femenil. Desde entonces, su relación se volvió una de las más queridas por la afición: compartían entrenamientos, viajes y mensajes de apoyo mutuo.

Con el paso del tiempo, ella se incorporó a Tigres Femenil, pero la distancia no parecía afectar su vínculo. Al contrario, sus muestras de cariño en redes los convertían en ejemplo de amor deportivo… hasta ahora, que las señales apuntan a un posible final.

¿Se acabó el amor? Aficionados sospechan que Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas terminaron su relación | IMAGO7

En lo profesional, ambos brillan

Mientras los rumores crecen, tanto Enciso como Zendejas atraviesan un gran momento profesional.

El futbolista del América ha disputado 11 partidos esta temporada, con 5 goles y 860 minutos en el campo.

Sabrina, por su parte, acumula 11 encuentros con Tigres, 7 como titular y más de 550 minutos jugados.