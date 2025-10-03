'Pollo' Ortiz se burla de críticos de Memo Ochoa: "la jeta que va a poner"

Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA; la lista tuvo que retrasarse luego de aquella lesión de Rodrigo Huescas que estaría perdiéndose el Mundial 2026.

Lo más resaltante del nuevo llamado fue la ausencia de Guillermo Ochoa, quien busca llegar a sus sexta Copa del Mundo de manera consecutiva, y ante esto los detractores se hicieron presentes para aplaudir esta situación.

Selección Mexicana l IMAGO7

Sin embargo, rápidamente ha salido un defensor del canterano de las Águilas del América, Raoul Ortiz mandó un mensaje a los críticos del arquero asegurando que Memo Ochoa terminará llegando al Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Se alegran de que Memo Ochoa no vaya a Selección y asumen que no va al Mundial. Incluso, se alegran…Jajaja la jeta que van a poner cuando lo vean jugar en el Mundial”, resaltó el analista de FOX Sports en su cuenta de X.

Post de 'Pollo' Ortiz l CAPTURA

¿Quiénes fueron los porteros llamados?

Mientras tanto, los arqueros llamados por Javier Aguirre fueron Ángel Malagón, arquero que se ha ganado el número 1 en la presente Selección Mexicana, un jugador que ha destacado con su titularidad en las Águilas del América.

Raúl ‘Tala’ Rangel también se sumó a la lista, el arquero de las Chivas es otro de los constantes participantes con el Tri pese a errores que provocado en diversas ocasiones con su equipo; sin embargo, parece retomar su mejor versión

Finalmente, como tercer arquero se encuentra Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna que ha sido uno de los más destacados por parte del conjunto lagunero en el presente torneo siendo pieza importante a través de sus intervenciones bajo los tres postes.

Memo Ochoa l IMAGO7

¿Contra quiénes jugará México?

La Selección Mexicana empieza a tomar forma rumbo al Mundial 2026, después de tener clasificatorio mundialista, por ser coanfitriona junto a Estados Unidos y Canadá, ahora se enfrentará a Colombia en Dallas y a Ecuador en Guadalajara.

Memo Ochoa con Infantino l IMAGO7