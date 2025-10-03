¿Adiós Orlegi? Atlas podría cambiar de manos antes del Mundial 2026

Uno de los temas más controversiales en el futbol mexicano es sin duda la multipropiedad, situación que incluso ya afectó en el verano pasado, cuando el León quedó fuera del Mundial de Clubes por ser parte del mismo dueño que los Tuzos del Pachuca y que ahora toca a las puertas del Atlas.

Bicampeonato de Atlas | IMAGO7

¿Atlas cambia de dueño?

Tras la polémica en el Mundial de Clubes, la Liga MX, dictaminó que la multipropiedad terminaría en el 2026, por lo que empresas como Grupo Orlegi Y Grupo Pachuca, que cuentan con más de un equipo en primera división, comenzaron a moverse y poner en venta a los equipos que sobran.

Afición del Atlas | IMAGO7

Con información de Luis Castillo en el programa de INFILTRADOS (disponible de lunes a viernes en todas las páginas de RÉCORD a partir de las 13 horas), se pudo saber que la empresa norteamericana, PISA, tuvo acercamientos con el cuadro Rionegro, por lo que despertó las especulaciones.

Pese a los rumores, el acercamiento de PISA con Atlas se trató de nada más y nada menos que de un tema de patrocinio, ya que la empresa es dueña de una de las marcas que patrocinan al club, Electrolit.

Pese a que la marca de farmacéuticos no está interesada en comprar al equipo de Jalisco, Luis Castillo si pudo anticipar que ya hay una carpeta de por lo menos 10 interesados en hacerse del equipo, recalcando que ninguna de estas es de pertenencia mexicana y que el proceso apenas comienza.

El lapso de tiempo que podría llevar el traspaso del equipo Rojinegro a su nuevo dueño, puede llevar poco más de un año, por lo que aún es pronto para saber quién podría ser el nuevo propietario, pero este será revelado en un lapso de 90 días después de la Copa del mundo 2026.

Estadio Jalisco | IMAGO7

¿Qué otros clubes buscan nuevo dueño?

Además de Atlas, Grupo Orlegi deberá encontrar nuevos dueños para Santos Laguna, otro de sus clubes en Primera División. El objetivo de la directiva será garantizar una transición ordenada que no afecte la estabilidad deportiva del club.

Por su parte, Grupo Pachuca enfrenta un escenario similar con el Club León, que deberá desprenderse para cumplir con la nueva normativa. El caso es especialmente sensible, pues la institución es una de las más exitosas de la última década y cuenta con una de las aficiones más leales del futbol mexicano.