Liga MX se viste de rosa con campaña para sensibilizar detección temprana del cáncer de mama

La Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión han dado el banderazo de salida a la 19ª edición de su Campaña Rosa, un llamado urgente y emotivo a la prevención del cáncer de mama. Con el lema "Cuídate. Te lo decimos con acto", el objetivo es claro: sensibilizar y recordar a millones de aficionados que la detección temprana salva vidas.

A partir de este viernes 3 de octubre y durante todo el mes, el futbol mexicano se teñirá de rosa. El balón oficial de la campaña, un diseño especial de VOIT de color rosa, rodará en todas las canchas de las tres ligas, llevando el mensaje de concientización a cada rincón del país.

Balón de la Liga MX para la Campaña Rosa | Liga MX

Esta causa es vital: en México, el cáncer de mama cobró la vida de más de 8 mil mujeres en 2023, una cifra que significa el fallecimiento de más de 13 mujeres cada día a causa de esta enfermedad.

Ante estos números, la LIGA MX subraya que el deporte debe trascender la cancha y contribuir activamente a que las personas tomen conciencia y se cuiden.

¡Arranca la #CampañaRosa! ⚽️🩷

En el futbol mexicano nos sumamos a esta causa que promueve, principalmente, la detección temprana del cáncer de mama.#TuVidaNoEsUnJuego pic.twitter.com/DTRNtwSwde — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) October 3, 2025

Veremos gestos significativos en cada partido: Las redes de las porterías se vestirán de rosa, los capitanes y capitanas portarán un gafete conmemorativo de la campaña, y habrá un momento emotivo en el protocolo inicial, donde mujeres y hombres que han sobrevivido al cáncer de mama serán los encargados de entregar el balón para el arranque del juego.

Además, la liga ha puesto en marcha un mecanismo de apoyo directo: a través de la subasta de los jerseys de los clubes, se recaudarán fondos que se destinarán a la entrega de prótesis mamarias externas para ayudar a las mujeres sobrevivientes.