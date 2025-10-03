¡Interesante! Chelito Delgado ‘emula’ a Javier Hernández en redes sociales

La vida después del futbol puede ser complicada, aunque para los ídolos, cualquier proyecto puede funcionar, eso sí, si hay apoyo de la afición de los equipos que los convirtieron en leyendas, principalmente, en el futbol nacional.

Uno de esos casos es el de César "Chelito" Delgado, quien posteó un video en TikTok invitando a los aficionados a seguirlo en su nuevo canal de YouTube, eso sí, usando el estilo muy peculiar de Javier "Chicharito" Hernández.

@chelitodelgado Se viene un cumbión 🔥 🚨 Andá a mi canal de YouTube y suscribite que se estrena el #Canal19 ♬ sonido original - chelitodelgado

"Entonces, te tatuaste mi cara, pero todavía no te suscribes a mi canal de YouTube, que piola ¿No?, una caricia al alma", comentó Delgado antes de que cierre el video con la leyenda "Se vienen cositas"

Los principales aficionados en responder al llamado, al menos en los comentarios del video, son los fanáticos de Cruz Azul, aunque es verdad que parte de la parcialidad celeste, considera que Delgado no es un ídolo en el equipo capitalino.

Chelito Delgado con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuándo jugó Chelito Delgado en la Liga MX?

César Delgado llegó a México en el año 2003, procedente de Rosario Central, el argentino llegó a Cruz Azul, donde jugó cuatro años antes de emigrar al futbol francés, donde fue parte del Olympique de Lyon, donde estuvo de 2008 a 2011.

Con La Máquina jugó un total de 154 partidos, marcando 62 goles y dando 49 asistencias, después de su paso por el futbol francés, el argentino volvió a la Liga MX, donde jugó con Rayados de Monterrey del 2011 al 2015, en la Sultana del Norte disputó 132 encuentros, anotó 27 tantos y asistió para otros 33.

Delgado en su etapa con Rayados | MEXSPORT

Retiro en Argentina

César Delgado dejó el futbol mexicano en 2015, tras salir de Rayados, el Chelito jugó para Rosario Central dos temporadas, tras salir del equipo de sus amores, fue suspendido por dar positivo en un control de dopaje por usar betametasona, tras superar su suspensión fichó con Central Córdoba.

Con el equipo cordobés solo jugó 34 encuentros, metiendo cuatro goles en dos temporadas en Córdoba.

Delgado celebra un gol con el Lyon | UEFA.com