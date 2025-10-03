Speed 'humilla' a Denis Bouanga en dinámica con LAFC

Uno de los creadores de contenido más reconocidos, iShowSpeed fue el invitado especial de LAFC. El streamer visitó el BMO Stadium para convivir con algunos jugadores del equipo angelino.

Speed con Bouanga | X: @LAFC

¿Qué hizo Speed con LAFC?

Speed, quien se caracteriza por su personalidad única y elocuente realizó algunos retos con Denis Bouanga y Timothy Tillman, ante ello, la afición se emocionó al ver a estas tres figuras juntas.

Tillman, Bouanga y Speed hicieron el reto de pegarle al travesaño, donde solo el streamer y Timmy lograron darle, mientras que la figura de LAFC se fue en blanco, lo que sorprendió a varios.

Bouanga sintió presión con Speed

"Con Speed aquí, es una locura. Es mucha gente viendo", dijo Bouanga para explicar la presión que sintió en el reto que finalmente Tillman salvó para que le ganaran al streamer.

Linking up on the pitch 🤝 pic.twitter.com/kKw5zvPjkj — LAFC (@LAFC) October 4, 2025

La visita de iShowSpeed generó gran expectación, ya que el creador de contenido acumula millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, donde sus transmisiones en vivo se han convertido en virales alrededor del mundo.

Durante su estancia en el estadio, Speed también recibió una playera de LAFC para que la portara con orgullo y reforzar su relación con la franquicia.

Para LAFC, la presencia de figuras como Speed representa un impulso mediático importante, ya que acerca al equipo a nuevas audiencias internacionales que siguen al streamer de forma masiva en redes sociales.

El propio club compartió imágenes y videos de la visita en sus plataformas digitales, lo que incrementó la interacción y reafirmó la conexión entre el futbol y el entretenimiento digital que cada vez gana más espacio en la industria deportiva.

Speed con LAFC | X: @LAFC



