Ailton Da Silva, exfigura de Pumas, se sincera: “No tenemos chance de ganar el título”

Ailton Da Silva, exfigura de los Pumas, reapareció para sincerarse del presente de los universitarios, y esta nueva crisis, asegurando que los felinos no tienen la posibilidad de ganar el título ante equipos económicamente bien armados en el presente torneo de Liga MX.

Ailton Da Silva l MexSport

El brasileño destacó a los equipos que tienen una plantilla bien estructurada y sostuvo que el actual equipo Auriazul no puede triunfar contra al menos cinco equipos que están bien formados y que tuvieron recientes llegadas.

“En el futbol mexicano no se puede jugar contra los billetes, no puedes jugar contra Toluca, Tigres, Monterrey, América, contra Cruz Azul, estos equipos van a jugar los mejores jugadores en los países y Pumas tiene que ser certero, es muy difícil”, resaltó Da Silva para MVS Noticias.

Pumas en el Apertura 2025 l MexSport

Ailton Da Silva también resaltó cual es el camino para regresar a los primeros planos en el futbol mexicano: “Cuando no se separe Pumas de la Universidad y agarre de un grupo fuerte que pueda poner inversión, Pumas necesita expandirse.

Que no se engañe la gente

El exjugador sudamericano pidió que no se engañe a la gente de tener un equipo a estas altura para ganar el título y más si hay clubes por encima del conjunto universitario y que actualmente aparecen en los primeros lugares de la clasificación.

“Hay que ser sincero, mira muchachos nosotros estamos peleando contra los primeros cinco, hay que ser sincero, no hay que estar engañando a la gente, no tenemos chance, en 2004 fue una época diferente”, mencionó.

Álvaro Angulo l MexSport

¿Quién es Ailton Da Silva?

De nombre completo José Ailton Da Silva, fue un jugador brasileño que se desempeñaba como mediocampista ofensivo y se ganó ser figura en los Pumas participando en dos etapas; sin embargo, la primera fue la más triunfal donde consolidó el bicampeonato.

El brasileño que estuvo en su primera etapa de 2002 a 2006 no solo ganó el Clausura 2004 y Apertura 2004, también se adjudicó el Campeón de Campeones 2003-2004 y el histórico trofeo Santiago Bernabéu en 2004 ante el Real Madrid.

Ailton Da Silva con Pumas l MexSport