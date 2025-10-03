Djalminha, el exjugador del América que cobraba por entrevista y terminó siendo regañado

Las Águilas del América han tenido diversos jugadores a lo largo de la historia, no solo mexicanos sino también del extranjero; sin embargo, hay muchos que se les recuerda y no propiamente dentro del terreno de juego.

Uno de ellos es Djalminha, un exjugador brasileño, que tuvo un pequeño paso el conjunto azulcrema que no es recuerdo pero sí dejó una primera impresión desagradable en el interior del equipo y especialmente para Gaby Elizondo quien pertenecía a relaciones públicas.

Djalminha l MexSports

¿Qué sucedió?

“Djalminha, que hace mil años que ni jugaba, llegó y cobraba entrevistas y yo con mi grabadorcita para la revista oficial y yo ‘oye Djalminha me puedes dar una entrevista para la revista oficial del equipo y me dijo cuando me vas a pagar'”, esa respuesta provocó el gesto de sorpresa para Gaby Elizalde quien lo recordó en entrevista con Récord.

Gaby Elizalde resaltó que después del momento fue acusarlo con la directiva, misma que reaccionó para llamarle atención tras el bochornoso acto siendo parte del club y que solamente era para exclusividad del equipo en donde jugaba.

Exjugador del América l MexSports

¿Quién es Djalminha?

El brasileño Djalma Feitosa Dias, mejor conocido como Djalminha, es un exmediocampista ofensivo nacido el 9 de diciembre de 1970 en Santos, Brasil. Fue figura en clubes como Flamengo, Palmeiras y Deportivo La Coruña, con los que vivió sus mejores momentos futbolísticos.

Poco y nada de Djalminha l MexSports

Llegó al América con altas expectativas para el Apertura 2004, quien lo fichó luego de su exitoso paso por el Deportivo La Coruña, donde era considerado un ídolo; dicha expectativa nunca se logró consolidar y terminó siendo un fracaso.

Djalminha llegó con problemas físicos; una lesión en la parte posterior del muslo derecho le impidió estar al cien por ciento. Solo disputó alrededor de 180 minutos en la cancha durante todo el torneo Apertura 2004. Apenas pudo hacer un gol

Su rendimiento limitado generó molestias tanto de la afición como del cuerpo técnico. Se rumora que su estado físico y su implicación en los entrenamientos fueron factores para disminuir su protagonismo y terminó por salir del equipo y después dio a conocer su retiro profesional.

