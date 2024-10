Emilio Azcárraga criticó el rendimiento de América: "Han quedado a deber"

El torneo Apertura 2024 está en la recta final de su fase regular y, a cinco fechas, las Águilas del América están en la posición 10 de la tabla general y, por el momento, están ubicados en la última plaza del Play-In.

En el marco del vigésimo aniversario del programa 'Gol por México', Emilio Azcárraga, dueño del cuadro azulcrema, aseguró públicamente que el equipo bicampeón del futbol mexicano ha quedado a deber en el presente torneo.

"Santiago Baños, está aquí presente el presidente de la América, Henry Sebastián, Richard... hemos quedado a deber en esta temporada, la verdad, después del bicampeonato y ya los jugadores saben dónde voy", comentó Arcárraga.

Asimismo, el dueño del cuadro más ganador de la Liga MX, aprovechó la oportunidad para comprometer a jugadores, cuerpo técnico y directiva a mejorar en el cierre del torneo, pensando en calificar directo a la Fase Final del Apertura 2024.

"Y la verdad creo que no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato, sino que para llegar a ser el número uno, para llegar a ese campeonato, se requieren meter goles y que no te metan goles. Y quiero comprometer aquí a los jugadores, a la presidencia, el cuerpo técnico, que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la Liguilla", finalizó.

