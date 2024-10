Sebastián Cáceres fue sometido a exámenes médicos tras recaída en su lesión

Se retrasó el regreso del uruguayo. El hospital sigue con las puertas abiertas recibiendo jugadores de América; Sebastián Cáceres tuvo que realizarse estudios otra vez debido a una recaída en su lesión muscular.

Previo al Clásico Nacional contra Chivas en Houston, el defensor uruguayo no pudo terminar el entrenamiento; se salió a la mitad ya que volvió a sentir un dolor en su pierna.

Todavía no terminaba la práctica cuando Cáceres tuvo que moverse al hospital para realizarse los estudios necesarios y así conocer la magnitud de la lesión que hoy le volvió a retrasar su regresa a la actividad.

Sebastián ya estaba considerado para hacer el viaje a Estados Unidos con el equipo; pero fue precisamente esa última práctica lo que lo sacó de la convocatoria y su posible regreso contra Santos se canceló.

El charrúa se mantiene en rehabilitación separado del grupo y aunque no consideran que sea de gravedad el cuerpo técnico ya no quiere exponerlo y no lo van a utilizar hasta que su recuperación esté al cien por ciento.

