Landon Donovan reaparece con nuevo look y un mensaje emotivo

Landon Donovan, exjugador de Estados Unidos, ha reaparecido con nuevo look, con el que ha dejado un mensaje emotivo, tras probar un método para el crecimiento de cabello y que le ha permitido mostrarse más sobre un aspecto con el que batalló siempre.

Landon Donovan y su nuevo look l CAPTURA

Mensaje de Landon Donovan

En redes sociales se puede ver el cambio que presenta el hoy comentarista deportivo y no sólo mostrando ese cambio sino que resaltó su sentir: “Después de años probando diferentes métodos, por fin he probado una pieza capilar.”

Donovan probando nuevo método l CAPTURA

Donovan agradeció y resaltó el apoyo recibido por parte de sus seguidores: “Sus mensajes de los últimos días me han animado. Me han permitido ser vulnerable y hablar abiertamente sobre mi experiencia y proceso.

“Gracias por todos su mensajes de apoyo”, terminó recalcando el estadounidense a través de redes sociales, ahora en su faceta como analista deportivo para FOX Sports siendo aparte de cobertura como Copa América, Eurocopa y recientemente la Copa Oro.

Exjugador de Estados Unidos l CAPTURA

La faceta como analista

Landon Donovan quien finalmente se retiró del futbol después de unos regresos entre ida y vuelta, en donde dicho sea de paso tuvo su llegada al futbol mexicano con el León, con breve participación en 2018 y después fue a San Diego Sockers.

Tras una brillante carrera como jugador Donovan comenzó su incursión en los medios después de su retiro definitivo en 2018. Su debut como comentarista se dio durante la cobertura del Mundial de Rusia, donde aportó su experiencia y conocimiento táctico en la mesa de FOX Sports.

Donovan como analista l CAPTURA

Landon ha sido una figura con comentarios técnicos precisos y con capacidad que lo ha llevado a diversos eventos y especialmente siendo el crítico de Estados Unidos tal como fue recientemente en la Copa Oro.

El exinternacional estadounidense ahora se prepara para llegar al Mundial 2026, en la que Estados Unidos tendrá la mayoría de partidos dentro de la justa mundialista de la que es coanfitriona con México y Canadá.

Nuevo look de Donovan l CAPTURA



