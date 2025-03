Landon Donovan arremete contra jugadores de Estados Unidos tras fracaso en la Nations League

La reciente eliminación de la selección de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf ha generado una ola de críticas por parte de figuras emblemáticas del futbol estadounidense. Landon Donovan, exjugador y capitán histórico del USMNT, expresó su descontento con el desempeño del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Críticas de Donovan hacia el compromiso de los jugadores

Tras la derrota ante Panamá en semifinales y posteriormente contra Canadá en el partido por el tercer lugar, Donovan manifestó su frustración en redes sociales. En un mensaje contundente, cuestionó la actitud y compromiso de los jugadores:​

"Estoy harto de oír lo 'talentoso' que es este grupo de jugadores y de todos los clubes increíbles en los que juegan. Si no vas a venir y no te importa nada jugar con tu selección, rechaza la invitación. El talento es genial, el orgullo es aún mejor."

Lando Donovan | MEXSPORT|

Pochettino reconoce la falta de competitividad

Por su parte, Mauricio Pochettino, entrenador del USMNT, reconoció que el equipo necesita encontrar una manera de competir mejor. Tras la eliminación, señaló:

"Necesitamos encontrar una manera de competir mejor. No me gusta decir eso. Somos Estados Unidos, pero no puedes ganar con tu camiseta. No puedes ganar porque juegas aquí o allá. Tienes que demostrar y necesitas venir aquí y ser mejor, sufrir y ganar duelos y trabajar duro."

Lando Donovan | MEXSPORT|

Preocupaciones adicionales de otras figuras del futbol estadounidense

Clint Dempsey, otro histórico del futbol estadounidense, también expresó su preocupación por el futuro del equipo y la falta de preparación adecuada de cara a las próximas competiciones, especialmente considerando la inminente Copa Oro y el Mundial.

Derrota de Estados Unidos | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAMINE YAMAL RESPONDE A CRÍTICAS DE VAN DER VAART CON FESTEJO DE GOL ANTE PAÍSES BAJOS