Lamine Yamal responde a críticas de Van der Vaart con festejo de gol ante Países Bajos

Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, ha dado una contundente respuesta en el campo a las críticas del exfutbolista neerlandés Rafael van der Vaart. Durante el partido de Vuelta entre España y Países Bajos en los Cuartos de Final de la UEFA Nations League, el extremo español no solo brilló con su juego, sino que también envió un mensaje claro a su detractor con un peculiar festejo de gol.

Las críticas de Van der Vaart

En declaraciones a la cadena de televisión NOS, Van der Vaart criticó la actitud de Yamal en el partido de ida disputado en Róterdam. "Me fijé en algunas cosas que empiezan a molestarme un poco… Llevaba los pantalones un poco caídos, no se esforzaba mucho, tenía unos gestos superficiales. Si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esta edad, debes demostrarlo cada minuto y en cada partido".

Cuestionó al futbolista | X

Apenas 72 horas después de estos comentarios, Yamal respondió de la mejor manera posible. En el tiempo extra, el atacante anotó un gol clave para adelantar momentáneamente a la Selección Española. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su celebración.

Junto a su compañero Nico Williams, Yamal se bajó ligeramente los pantalones y caminó con desgana, imitando las críticas de Van der Vaart sobre su actitud en el campo. Este gesto, claramente dirigido al exfutbolista neerlandés, no pasó desapercibido y generó reacciones en redes sociales y medios deportivos.

Respondió con su festejo | AP

A pesar de su gol y de la ingeniosa respuesta, Yamal también protagonizó un momento complicado en la tanda de penales, donde falló su ejecución desde los once metros. No obstante, la Selección Española logró imponerse y avanzar a las semifinales de la UEFA Nations League, consolidando su candidatura al título.

Tuvo un triunfo agridulce | AP

