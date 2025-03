Luis de la Fuente se rinde ante sus jugadores: “Están educados para ganar”

España sufrió, pero logró conseguir su pase a Semifinales de la UEFA Nations League ante Países Bajos. En un encuentro, donde más de 120 minutos no fueron suficientes y se tuvo que definir desde el punto penal, la Furia Roja se llevó la serie ante la Naranja Mecánica.

En conferencia de prensa, el entrenador del conjunto español, Luis de la Fuente, destacó el trabajo de sus jugadores. De igual forma, mencionó el coraje con el que juegan y el hambre que tienen por ganar cada torneo.

España | AP|

“Lo que más me gusta es la actitud de los futbolistas. Están educados para ganar. Lo hacen en sus clubes y lo hacen aquí. Voy a ser un poco malo por lo que se dijo de la Liga de las Naciones. No hay más que ver la nómina de equipos que hay. Un Campeón del Mundo como Italia se ha quedado por el camino. Siempre he comparado el nivel con una Eurocopa”, comentó de la Fuente.

El entrenador, de igual forma habló sobre la tanda de penales, destacando el trabajo de todos los involucrados. "Tenemos a muchos y buenos jugadores. Solo la entrada de Baena fue para tirar el penalti. Lamine está un poco fastidiado, pero nos ha dado mucho y lo seguirá haciendo.”

Clasificación española | AP|

Próximo destino: El equipo Galo

El conjunto español, se enfrentará en las Semifinales a la Selección de Francia. Los dirigidos por Luis de la Fuente, buscan volver a vencer al conjunto francés, como en la Eurocopa 2024.

