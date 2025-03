Will Smith ya está en el Sofi Stadium para la Final de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana enfrentará a Panamá en la Final de la Concacaf Nations League este domingo para definir al nuevo campeón del torneo. Y dicho encuentro estará amenizado por Will Smith.

Desde hace más de un mes, el actor y cantante estadounidense anunció que se presentará en el SoFi Stadium antes del partido por el título, como parte de los eventos organizados por la Concacaf.

Will Smith said it best, you can’t miss the CNL Finals! 🏆 pic.twitter.com/nhaGg9OipR — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 13, 2025

Música, cine y entretenimiento en la Concacaf Nations League

Desde el miércoles 19 de marzo, la confederación de Norte y Centroamérica realizó varios eventos en el marco del Final Four. La Conferencia de Negocios de Futbol se celebró ese día, previo a las Semifinales del jueves 20.

Mientras que el viernes 21, para honrar a la música latina, Yuridia se presentó en el YouTube Theater. La fiesta en California concluirá este domingo con el concierto de Will Smith.

Habrá canción sorpresa en la Final en el SoFi Stadium

El actor y cantante ya está presente en la casa de Los Angeles Rams y por medio de redes sociales anunció que probablemente presente un nuevo tema. "¡Abriendo la final de @concacafnationsleague esta noche! México vs Panamá".

"Si lo estás viendo, podrías escuchar una nueva canción del álbum", escribió el príncipe del Bel-Air, que también se espera que interprete canciones como "Gettin' Jiggy Wit It" y su último sencillo "You Can Make It".

