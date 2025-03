Alemania 'madruga' a Italia y marca gol insólito en la Nations League

Alemania protagonizó un vibrante empate 3-3 ante Italia en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Nations League, resultado que les permitió avanzar a las Semifinales con un global de 5-4.

A pesar de ser un partido de muchos goles, fue el segundo gol de los germanos el que se ha vuelto viral, por la inusual desconcentración del portero italiano Gianluigi Donnarumma y la viveza de los alemanes.

Sorprendieron a los italianos | AP

El guardameta italiano había realizado una gran atajada a un cabezazo, pero mientras discutía con su defensa, perdió de vista el balón. En ese instante, Joshua Kimmich aprovechó la distracción y cobró rápidamente un tiro de esquina, permitiendo que Jamal Musiala, completamente solo en el área chica, enviara el balón al fondo de la red sin oposición.

Aprovecharon su desconcentración | AP

Italia logró una remontada impresionante en la segunda mitad, igualando el marcador a tres tantos, pero el esfuerzo no fue suficiente. El global de 5-4 favoreció a los germanos, quienes sellaron su boleto a la siguiente fase del torneo.

Este inesperado gol de Musiala ha generado un gran debate en redes sociales y medios deportivos, donde se destaca tanto la viveza de Alemania como el descuido de la defensa italiana, encabezada por Donnarumma.

Smart goal by Germany to double their lead against Italy.



Musiala wasn’t joking around pic.twitter.com/PxyuLgp8Gb

— FootballScores01 (@FScores01) March 23, 2025