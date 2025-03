Katia Itzel García demostró una vez más por qué tiene gafete FIFA y por qué, en años recientes, ha sido una de las mujeres histórica tanto en el arbitraje mexicano como internacional.

La silbante de 32 años fue designada como central para el partido entre la Selección de Canadá y Estados Unidos por el tercer lugar de la Concacaf Nations League. Y a pesar de lo reñido del encuentro, García Mendoza supo mantenerse en sus decisiones.

Katia Itzel no dudó en expulsar a Jesse March

Una de las acciones más claras de la árbitra mexicana fue en el inicio del segundo tiempo, con el marcador empatado a un gol. En una jugada rápida, Jonathan David se dejó caer en el área tras una barrida de Maximilian Arfsten, al minuto 52.

Katia Itzel no señaló penal, decisión que en las repeticiones se confirma que fue la acertada. No obstante, para Jesse March, el estratega de Canadá, la acción no fue tan clara y explotó contra la mexicana.

La árbitra no se intimidó y ante los constantes reclamos le mostró la tarjeta roja al técnico, quien se perdió el tanto de David para el 2-1 al 59' y tuvo que ver el resto del juego desde la tribuna.

La trayectoria internacional de Katia Itzel García

El partido por el tercer lugar de la Concacaf Nations League se suma a la lista de partidos internacionales en los que ha sido designada la mexicana. El año pasado estuvo en Juegos Olímpicos de París 2024 y fue la primera mujer a cargo de un partido del torneo varonil, en el Francia vs Zambia de la Fase de Grupos.

También dirigió el compromiso por el tercer lugar entre las selecciones de Alemania y España. Las teutonas se quedaron con el bronce tras imponerse 0-1 con gol de Giulia Gwinn. En esa ocasión también la acompañaron Sandra Ramírez y Karen Díaz como abanderadas y Guillermo Pacheco en el VAR.

