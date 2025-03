Barcelona ‘C’ Femenil protagoniza goleada histórica de 30-0 en España

Vaya momento el que se vivió en la Jornada 23 de la categoría Preferente Femenina Catalana con el Barcelona ‘C’ en España. El conjunto Blaugrana se despachó con una histórica goleada sobre el Cerdanyola Vallés de 30-0.

El resultado fue escandaloso y se ha colocado entre los marcadores poco vistos en el futbol. Prácticamente todas las jugadores convirtieron gol, pero fue Noa Ortega quien condujo con nueve anotaciones.

The Barça Femení C team just dropped 30 goals on Cerdanyola! pic.twitter.com/S5TvdQjrRH

— Barça Notes 🗒 𝕏 (@BarcaNotes) March 22, 2025