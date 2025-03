¡Talento intacto! Andrea Pirlo se manda golazo en juego de leyendas entre Tottenham vs Milan

Andrea Pirlo sigue demostrando que el paso de los años no borre el talento de los botines y eso quedó demostrado en el juego de leyendas entre el Tottenham y Milan.

El exjugador italiano se llevó los reflectores con una obra de arte con la expectación y el vuelo sensacional del arquero, la pintura quedó plasmada.

Pirlo de 45 años tomó el esférico, la colocó y se perfiló para sacar un zapatazo que simplemente rebasó la barrera y se incrustó en las redes estremeciendo la reacción de la afición en el estadio.

It would be rude not to post this from from Pirlo



Legend. pic.twitter.com/d3pD60AI8u

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 23, 2025