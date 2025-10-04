Cholo Simeone hace reflexión sobre la infidelidad y lo revientan en redes: "Cornudo"

Diego Pablo Simeone se ha vuelto un referente en el banquillo del Atlético de Madrid; son 14 años su relación con los Colchoneros, el entrenador de 55 años busca volver a lo más alto tal como lo hiciera en la temporada 2020-21, con jugadores como Luis Suárez.

Cholo Simeone con Atleti l AP

Sin embargo, ahora decidió dejar por un momento la cancha de futbol para abrir y reflexionar sobre su vida personal, todo esto durante un podcast llamado ‘A solas con Vicky Martín Berrocal’, donde habló sobre un tema sensible en las parejas como lo es la infidelidad.

Simeone junto a su pareja Carla Pereyra y reflexionaron sobre un momento crítico como el engaño, el Cholo Simeone resaltó que simplemente: “Puedes correr, puedes pelearte…Lo más fácil es decir no.”

“Las cosas cuando pasan en el momento…cada uno es cada uno”, reflexionó el entrenador del Atlético de Madrid asegurando que cada persona tiene el derecho y decir lo más conveniente para la pareja.

Atleti en LaLiga l AP

Comentarios

Sin embargo, esta conversación saltó mucho entre los aficionados, quienes se guardaron nada y dieron sus respectivos de puntos, donde la mayoría aseguró que es un cornudo y otros más afirmando que ventilaron lo que ya vivieron.

“Parece que ya pasó”; “Te lo juro que pensé que contestaría ‘y bueno, hay que ir partido a partido”; “Se están tapando”; “Traducción: alto corneta es”; “Simeone: ‘Me engañó, pero la pasó mejor conmigo”, son algunos comentarios que resaltan.

Comentarios sobre el Cholo l CAPTURA

¿Quién es la esposa de Simeone?

Diego Pablo Simeone tiene una relación con Carla Pereyra, una modelo y empresaria argentina, con quien está casado y tiene una relación desde 2019, de dicha relación han procreado a Francesca de 7 años y Valentina de 4 años.

Sin embargo, antes de su actual pareja estuvo en una relación con Carolina Baldini, también modelo y empresaria, de donde procrearon a los tres hijos futbolistas; Giovanni Simeone, Gianluca Simeone y Giuliano Simeone, el menor de 22 años.

Atlético de Madrid l AP