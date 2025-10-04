¿Quién es la misteriosa mujer a la que Vinicius Jr. dedicó sus goles con el Real Madrid?

Real Madrid ganó un partido más en la presente temporada, esta vez con marcador de 3-1 en contra de Villarreal como parte de la Jornada 8 de LaLiga. Dentro de dicho partido, Vinicius Jr. anotó un doblete, pero esa no es la noticia más relevante de las dos anotaciones del futbolista brasileño, todo ha comenzado a tomar aún más relevancia después del festejo del atacante madridista, el cual fue dedicado para una persona en específico.

Después de ver las imágenes, los aficionados en redes sociales ya han comenzado a especular acerca de quién será la mujer para la cual Vini ha dedicado estos dos goles; sin embargo, algunos usuarios ya han encontrado el perfil de la nueva conquista del jugador carioca.

Real Madrid venció 3-1 a Villarreal | AP

¿Quién es la nueva pareja de Vinicius?

El nombre de la mujer a quien han ido dedicados estos dos goles es Virginia Fonseca, es presentadora de televisión, emprendedora e influencer. Con 26 años, la nacida en Danbury, Estados Unidos, ha sido nominada a un par de premios, entre los que destacan el Ship del año en 2021 como parte de los Nickelodeon Kids' Choice Awards, además de estar en 2025 nominada como la mujer del año.

Lo que ha llamado la atención de los fanáticos en redes sociales tiene que ver con que hasta hace poco Virginia estaba casada con otro futbolista brasileño: Zé Roberto, de quien se ha separado en mayo de 2025, pero con quien tiene tres hijos en común.

Para el partido de Real Madrid en contra de Villarreal, Fonseca estuvo presente en uno de los palcos vistiendo una camiseta del equipo merengue con el dorsal 7 de Vinicius, además de un autógrafo con dedicatoria especial para la modelo. A todo esto también se suma que dentro de uno de los festejos de Vini, volteó a una de las cámaras para dedicarle unas palabras a Virginia: "Virginia, para ti, te amo", fue lo que mencionó el dirigido por Xabi Alonso.

‘Arden’ las redes

Por si fuera poco, otra de las maneras con las cuales la gente se ha comenzado a percatar que sí existe una relación, es que en la última publicación de la americana también con nacionalidad brasileña, en donde presume el regalo de Vini con la playera que tiene su dorsal, es el mismo jugador quien ha comentado con un simple "Hala Madrid" acompañado de un emoji de corazón, el cual deja más clara aún la situación.

Comentario de Vini | Captura

No es la primera vez que se vincula a Vinicius Jr. con alguna mujer del mundo del espectáculo, pues hace algunos años, fue Kenia Os quien tenía comentarios del brasileño en sus redes sociales, aunque en aquella ocasión todo quedó exactamente en un rumor y nada más, después sostuvo una relación con Maria Julia Mazzali, misma que terminó a principios de 2025.

Junto a los dos goles de Vini Jr. para sumar a la victoria en contra de Villarreal, Real Madrid también contó con la anotación de Kylian Mbappé, quien sigue en un estado de forma envidiable; por parte de los visitantes, el gol lo anotó Georges Mikautadze, quien estuvo recientemente en la Euro de 2024 con Georgia, siendo uno de los imponderables del cuadro georgiano.

Visita especial para Vinicius en el Santiago Bernabéu | IG: @virginia