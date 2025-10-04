Álvaro Morales revienta a Duilio Davino: “Está en el Tri por privilegio whitexican”

A menos de un año para que inicie el Mundial de 2026, las críticas hacia la Selección Mexicana no cesan. En esta ocasión, el analista de ESPN, Álvaro Morales, arremetió con dureza contra Duilio Davino, director deportivo del representativo nacional, cuestionando su gestión y hasta sus méritos para ocupar el cargo.

Álvaro Morales, analista de ESPN | IMAGO7

Durante la más reciente emisión del programa Futbol Picante, Morales lanzó fuertes declaraciones contra el exdirectivo de Rayados y ahora directivo del Tri. Además de criticar su trabajo al frente de la Selección, el polémico comentarista insinuó que Davino podría haber llegado a su puesto por cuestiones de privilegio.

“No me hagas pensar que estás en tu puesto en la Federación Mexicana de Futbol por tu privilegio whitexican”, sentenció Morales ante las cámaras.

Duilio Davino, directo deportivo de la Selección Mexicana | IMAGO7

Una respuesta a Davino

Las criticas de Morales hacía Davino parecen tener un trasfondo más allá de lo deportivo y se estarían menzclando temas personales.

Estos señalamientos parecen ser una respuesta del 'Brujo' a Davino luego de que —según él— el directivo habría hablado mal de él a sus espaldas.

“Imagínate que echen al ‘Vasco’, Duilio Davino habrá tenido un proceso vergonzoso y se lo digo en su cara, vergonzoso, no como tú que a mis espaldas dices que yo soy una vergüenza”, añadió Morales visiblemente molesto.

Las palabras del comentarista han encendido nuevamente la polémica en torno al manejo de la Selección Mexicana y la labor de Duilio Davino en la Federación. Todo esto ocurre en la antesala de la Fecha FIFA de octubre, cuando el Tri afrontará sus últimos compromisos antes de encarar la recta final rumbo al Mundial.