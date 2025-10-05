Afición de Tigres revienta a Joaquín López Dóriga por video viejo de Nahuel Guzmán: "no es de hoy"

La figura de Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, volvió a generar polémica, pero esta vez no por sus acciones dentro de la cancha, sino por un video que se hizo viral en redes sociales. Joaquín López Dóriga, reconocido periodista y presentador mexicano, publicó un clip en el que critica al arquero argentino… aunque el material no corresponde al partido más reciente.

El periodista compartió en su perfil un video del último Clásico Regio, en el que ‘El Patón’ se enfrentó a Sergio Ramos en un penalti. En aquella jugada, el defensor español marcó un gol memorable mientras Guzmán, fiel a su estilo, se dio la vuelta y se colocó de espaldas al cobrador antes de la ejecución.

Comentarios | Captura de pantalla

¿Qué dijo López Dóriga?

Junto al video, López Dóriga escribió: “Este Nahuel cada día está peor. Tanto para que le metieran gol fácilmente.” La publicación rápidamente generó reacciones, pero no precisamente en contra del arquero, sino del propio periodista.

Muchos aficionados señalaron que el clip no era actual y que correspondía a un partido disputado el pasado 12 de abril de 2025. En ese encuentro, Tigres y Monterrey se enfrentaron en el Clásico Regio, y Sergio Ramos fue el encargado de anotar desde los once pasos.

Comentarios | Captura de pantalla

Afición lo destroza

“No corresponde al partido de hoy vs Cruz Azul, este fue el Clásico Regio y quien anota es Sergio Ramos. Saludos”, respondió un usuario, corrigiendo la información publicada por López Dóriga.

Otros seguidores fueron más directos con sus críticas: “Ese partido corresponde al 12 de abril del 2025 para que se actualicen López Dóriga”, escribió otro internauta. Incluso hubo quienes ironizaron sobre la gestión de sus redes sociales: “Teacher, cambie de CM. Le está posteando con meses de retraso en varios temas”.

Comentarios | Captura de pantalla