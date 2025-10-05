Afición de Tigres revienta a Joaquín López Dóriga por video viejo de Nahuel Guzmán: "no es de hoy"

El periodista criticó al arquero felino, aunque cometió un error en sus redes sociales

Afición de Tigres revienta a Joaquín López Dóriga por video viejo de Nahuel Guzmán: &quot;no es de hoy&quot;
La polémica del 'Teacher' | IMAGO7/Captura de pantalla
Álex Martínez
5 de Octubre de 2025

La figura de Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, volvió a generar polémica, pero esta vez no por sus acciones dentro de la cancha, sino por un video que se hizo viral en redes sociales. Joaquín López Dóriga, reconocido periodista y presentador mexicano, publicó un clip en el que critica al arquero argentino… aunque el material no corresponde al partido más reciente.

El periodista compartió en su perfil un video del último Clásico Regio, en el que ‘El Patón’ se enfrentó a Sergio Ramos en un penalti. En aquella jugada, el defensor español marcó un gol memorable mientras Guzmán, fiel a su estilo, se dio la vuelta y se colocó de espaldas al cobrador antes de la ejecución.

Comentarios | Captura de pantalla
Comentarios | Captura de pantalla

¿Qué dijo López Dóriga?

Junto al video, López Dóriga escribió: “Este Nahuel cada día está peor. Tanto para que le metieran gol fácilmente.” La publicación rápidamente generó reacciones, pero no precisamente en contra del arquero, sino del propio periodista.

Muchos aficionados señalaron que el clip no era actual y que correspondía a un partido disputado el pasado 12 de abril de 2025. En ese encuentro, Tigres y Monterrey se enfrentaron en el Clásico Regio, y Sergio Ramos fue el encargado de anotar desde los once pasos.

Comentarios | Captura de pantalla
Comentarios | Captura de pantalla

Afición lo destroza

No corresponde al partido de hoy vs Cruz Azul, este fue el Clásico Regio y quien anota es Sergio Ramos. Saludos”, respondió un usuario, corrigiendo la información publicada por López Dóriga.

Otros seguidores fueron más directos con sus críticas: “Ese partido corresponde al 12 de abril del 2025 para que se actualicen López Dóriga”, escribió otro internauta. Incluso hubo quienes ironizaron sobre la gestión de sus redes sociales: “Teacher, cambie de CM. Le está posteando con meses de retraso en varios temas”.

Comentarios | Captura de pantalla
Comentarios | Captura de pantalla

TE PUEDE INTERESAR

El cantante portó el que sería el nuevo jersey del Tricolor

Empelotados | 04/10/2025

Feid habría filtrado la playera que la Selección Mexicana usará en el Mundial del 2026
Virginia estuvo presente en el partido ante Villarreal

Empelotados | 04/10/2025

¿Quién es la misteriosa mujer a la que Vinicius Jr. dedicó sus goles con el Real Madrid?
Raúl Orvañanos se sube a famoso trend

Empelotados | 04/10/2025

¡Es rapidísimo! Raúl Orvañanos se sube a famoso trend con sus épicas frases que marcaron la narración
Te recomendamos
¡Con Morita No! Aficionados le pide a Mercedes Roa que deje en paz a Gilberto Mora
Tendencias
Tigres UANL

LO ÚLTIMO

 