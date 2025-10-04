Nahuel Guzmán explota contra el arbitraje del Tigres vs Cruz Azul

Tigres y Cruz Azul protagonizaron un intenso partido que terminó con empate a un gol, dejando emociones fuertes en el terreno de juego y también fuera de él. Uno de los momentos más comentados ocurrió después del silbatazo final, cuando Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, lanzó una dura crítica al arbitraje a través de sus redes sociales.

El guardameta argentino utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para señalar una polémica jugada en los minutos finales del encuentro. Según 'El Patón', el árbitro y el VAR pasaron por alto una falta dentro del área sobre Fernando Gorriarán, que pudo haber cambiado el resultado del partido.

Reclamos | IMAGO7

La acción se dio cuando Mateusz Bogusz empujó al mediocampista uruguayo dentro del área cementera. Pese a las protestas de los jugadores felinos, la jugada no fue revisada ni sancionada como penalti, lo que encendió la molestia del arquero auriazul.

El enojo | Captura de pantalla

¿Qué dijo Nahuel Guzmán?

"Que me expliquen también por qué estas jugadas cuando las recibe un defensa si se sancionan con falta", escribió Nahuel Guzmán en su perfil, acompañado de un video de la acción que generó controversia. Su publicación rápidamente se viralizó entre aficionados de ambos equipos.

La cita refleja el enojo del guardameta, quien en otras ocasiones también ha sido crítico con las decisiones arbitrales. Su mensaje generó una ola de comentarios en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes consideran que fue una falta clara y quienes defienden la decisión del silbante.

Reclamos | IMAGO7

Sensaciones para ambos

El empate a un gol dejó a Tigres con sensaciones encontradas. Por un lado, mostraron carácter para competir ante uno de los equipos en mejor forma del torneo; por otro, sienten que el resultado pudo haber sido distinto si se hubiese sancionado el penal.

Cruz Azul, por su parte, se mantiene en la parte alta de la tabla y logró rescatar un punto en un estadio siempre complicado. Los dirigidos por Nicolás Larcamón mantuvieron su estilo de juego, aunque también sufrieron en los minutos finales.

Guzmán | IMAGO7