Aaron Ramsey no podrá estar disponible para el duelo entre Pumas y Chivas

Este domingo, los Pumas de la UNAM se enfrentarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara, encuentro que podría ser de vital importancia para ambas escuadras de cara a la fase final del torneo Apertura 2025.

A pesar de la importancia de este partido, Pumas se enfrentará al Rebaño Sagrado con una baja importante dentro del terreno de juego, además de la ausencia de Efraín Juárez (entrenador auriazul) por expulsión.

Ramsey será baja para enfrentar a Chivas | MEXSPORT

De acuerdo a información de ESPN, Aaron Ramsey no podrá estar disponible para enfrentar a las Chivas debido a una lesión que el galés sufrió durante un entrenamiento en cantera el pasado jueves.

Aun con el golpe, Ramsey no completó el entrenamiento del viernes, el cuerpo técnico decidió darle descanso al galés para ver si podría llegar justo al partido ante Chivas el próximo domingo.

Ramsey será baja para enfrentar a Chivas | MEXSPORT

Se complica la convocatoria del galés

Una de las consecuencias de la lesión de Aaron Ramsey es que, probablemente, el mediocampista que jugó en el Arsenal o en la Juventus, no podría estar con su selección para la Fecha FIFA de octubre, donde podrían amarrar su calificación a la Copa del Mundo.

Gales tendrá un partido amistoso contra Inglaterra el próximo jueves, mientras que se enfrentarán a Bélgica en partido de la eliminatoria mundialista rumbo al 2026, encuentro que se llevará a cabo en el Cardiff City Stadium el próximo 13 de octubre.

Ramsey podría quedar fuera de la convocatoria de Gales | AP

Más bajas para Pumas

La lesión de Aaron Ramsey se une a la lista después de la baja de Guillermo Martínez, que fue operado recientemente con éxito y todo parece indicar que se perderá lo que resta del torneo.

Martínez también será baja con Pumas | MEXSPORT