Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Chivas? EN VIVO

Una histórica rivalidad del Futbol Mexicano es la de las Chivas Rayadas del Guadalajara contra los Pumas de la UNAM, mismo que será el duelo que cierre la Jornada 12 del Apertura 2025, en la noche del domingo 5 de octubre, desde la CDMX.

Ruvalcaba en duelo vs América I IMAGO7

Dos de los equipos grandes se vuelven a ver las caras en el último duelo de liga, antes del parón por Fecha FIFA. El Rebaño y los Pumas llegan en situaciones similares, ambos posicionados en la parte media de la Tabla General y necesitados de sumar puntos para subir la mayor cantidad de posiciones posibles.

Equipo de Chivas I IMAGO7

¿Cómo llegan los Pumas?

Los pupilos de Efraín Juárez, llegan con una racha regular que raya con la negativa, pues en los últimos cinco partidos, los Universitarios apenas suman dos victorias, aunado a una seguidilla de tres partidos sin ganar, con un empate y dos derrotas, la más reciente ante las Águilas del América en el Cuidada de los Deportes.

Los Pumas, con solo seis jornadas por delante, saldrán en casa y con su siempre fiel ‘Rebel’, a tratar de frenar a unas Chivas que poco a poco han comenzado a mostrar ‘chispazos’ de un buen futbol y de este modo salir de la posición 10 de la Tabla General.

Pumas vs América I IMAGO7

¿Cómo llega Chivas?

Si bien el Rebaño no llega en un momento ‘espectacular’, los de Guadalajara sí han encontrado mejor orden en el campo y así han podido sumar en los últimos duelos. Las Chivas llegan con una mejoría en las estadísticas, sumando solo una derrota, un empate y tres victorias en sus últimos cinco partidos, quedando de esta manera en la novena posición, solo a un punto de los Pumas.

Las Chivas pasaron de una mala racha a mejorar esporádicamente, pues no caen en Liga MX desde la Jornada 9. Así mismo, sus últimas dos victorias (incluyendo la que ocurrió en el Cuidada de los Deportes ante el América), puedes servir de motivación al Rebaño para este partido, que disputa algo más que tres puntos.

IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La histórica rivalidad entre Chivas y Pumas, ha trascendido más allá en torneos cortos, ya que ambas escuadras han sido protagonistas de finales de la Liga MX. Actualmente, en los últimos cinco enfrentamientos entre estas grandes escuadras, marca un favoritismo para los Rojiblancos, donde se han llevado tres juegos, mientras que los Pumas solo una vez y un empate.

Clausura 2025 I IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Chivas?