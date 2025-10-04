León vs Toluca REACCIONA EN VIVO Liga Mx Jornada 12 Apertura 2025

León y Toluca se enfrentan este sábado en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2025. Y como ya se empieza a hacer costumbre, en RÉCORD+ tendremos la mejor reacción en vivo, ahora con el análisis de Carlos Ponce de León, Planchitas y Luis Castillo, tres voces de gran autoridad.

El conjunto de la Fiera llega en una situación complicada, se ubica en el puesto 11 con 12 puntos, producto de apenas una victoria en los últimos cinco partidos. La gran novedad es el debut de Ignacio Ambriz como nuevo director técnico. El estratega regresa a León, club con el que fue campeón en 2020, para tratar de cambiar el rumbo del equipo tras la renuncia de Eduardo Berizzo luego de la derrota frente a Juárez.

Ambriz conoce muy bien al rival, ya que su penúltimo trabajo fue precisamente con Toluca entre 2022 y 2023, etapa en la que llevó a los Diablos Rojos a una final, aunque la perdieron por goleada.

Enfrente estará un Toluca en gran momento. Los Diablos Rojos son líderes del torneo con 25 puntos, cosechados gracias a ocho victorias, un empate y solo una derrota. Además, el equipo escarlata llega con la moral en alto tras ganar recientemente la Campeones Cup, un título que reafirma su condición de candidato serio al campeonato.

