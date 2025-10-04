¡Falla del año! Así fue el grave error de Diber Cambindo en la derrota de Necaxa ante Pachuca

Necaxa sigue sin encontrar el rumbo en el torneo y este fin de semana firmó una nueva derrota en casa, ahora frente a Pachuca, en un partido que pudo tener otra historia de no ser por la increíble falla de Diber Cambindo, la cual se ha vuelto tema de conversación entre aficionados y especialistas.

Con el marcador 0-1 a favor de los Tuzos, al minuto 41 llegó la jugada más clara para los Rayos. Una buena jugada colectiva dejó a Badaloni prácticamente frente al arco, quien dentro del área recentró de primera intención y dejó el esférico servido en el manchón penal. Diber Cambindo apareció completamente solo, sin marca y con el portero Carlos Moreno vencido. Sin embargo, el colombiano mandó su disparo por encima del arco, provocando incredulidad tanto en sus compañeros como en los rivales.

¡Que te pasó Cambindo!



El delantero estaba solo bajo el arco pero la mando por arriba



pic.twitter.com/8cwChFR7v4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2025

En la tribuna la reacción fue la misma: silencio, desconcierto y frustración ante el error de quien está llamado a ser la figura del ataque necaxista. El propio Cambindo se llevó las manos al rostro y bajó la cabeza, mientras que, en un gesto poco habitual, el arquero de Pachuca se acercó a consolarlo tras la acción.

Para colmo, la jugada fue inicialmente invalidada por fuera de lugar, aunque las repeticiones dejaron en claro que la posición era legítima. En caso de que el colombiano hubiera anotado, el VAR habría validado el tanto, lo que hace aún más dolorosa la falla.

La crisis de Necaxa se profundiza

La derrota ante Pachuca significó el séptimo tropiezo de la temporada para Necaxa, el tercero de manera consecutiva. Con apenas 12 jornadas disputadas, el equipo de Aguascalientes se hunde en la posición número 16 de la tabla y la presión sobre el plantel no deja de aumentar.

¿Fernando Gago en la cuerda floja?

Los malos resultados han encendido las alarmas en la afición necaxista, que ya pide la salida de Fernando Gago. Aunque la semana pasada el estratega argentino aseguró tener el respaldo de la directiva, este nuevo descalabro podría acelerar decisiones respecto a su continuidad.

La imagen de Cambindo fallando frente al arco vacío resume la difícil situación que vive Necaxa: un equipo sin confianza, sin contundencia y con el torneo escapándose jornada a jornada.