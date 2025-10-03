Pachuca vence a Necaxa por la mínima para hacer tambalear a Fernando Gago

Necaxa sigue sin levantar cabeza y este viernes sufrió una nueva derrota, esta vez ante Pachuca, en un duelo marcado por los abucheos de su propia afición. El marcador final fue 1-0, dejando a los hidrocálidos con solo 9 puntos en la tabla general.

Pachuca festeja gol | IMAGO7

Al minuto 34, Luis Quiñones aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador a favor de Pachuca. Con este gol, Necaxa volvió a recibir anotaciones como local después de 210 minutos sin permitir goles, evidenciando las dificultades defensivas del equipo.

La jornada dejó a Iván Rodríguez y Eduardo Bauermann suspendidos para el siguiente partido ya que acumularon 5 tarjetas amarillas.

La afición no perdona a Gago

Al minuto 63, los seguidores necaxistas no pudieron contener su frustración y comenzaron a corear “Fuera Gago, fuera Gago”, mostrando su molestia por el desempeño del equipo y las decisiones del entrenador.

Diber Cambindo tuvo una de las jugadas más claras del encuentro para empatar, al 67’ la afición lo coreó con abucheos. El delantero envió el balón por encima del arco cuando estaba frente a la portería, una jugada que pudo cambiar la historia del partido.

Momentos del cotejo | IMAGO7

Una de las pocas noticias positivas para Necaxa fue el regreso de Emilio Lara, quien volvió tras una dura lesión que requirió operación al inicio del Apertura 2025. El defensor fue incluido directamente en el once titular, aunque no logró cambiar el rumbo del partido.

¿Qué sigue para Necaxa?

Con esta derrota, Necaxa se prepara para un duro compromiso ante Tigres en el Estadio Universitario, un rival de mayor jerarquía que pondrá a prueba la resiliencia de los hidrocálidos. La presión sobre Fernando Gago sigue en aumento.

Por su parte, Pachuca suma tres puntos valiosos que los mantienen en la lucha por la parte alta de la tabla. Jaime Lozano y sus jugadores ahora enfocan su siguiente duelo ante FC Juárez, buscando consolidar su buen momento en la competencia.

En acción | IMAGO7