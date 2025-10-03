Así fue el recibimiento especial de la afición al Cruz Azul previo a duelo ante Tigres

La Máquina del Cruz Azul busca recuperar el liderato, tras la caída ante Xolos de Tijuana, el conjunto celeste tendrá una vista complicada en el Universitario de Nuevo León ante los Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2025 lo que ha provocado la locura de la afición.

El equipo todavía no llegaba al hotel de concentración en Monterrey cuando decenas de aficionados celeste ya se encontraba vitoreando al equipo acompañado de tambores para recibir a los jugadores una noche previo al partido.

Afición l IMAGO7

Las cámaras de RÉCORD pudieron hacer acto de presencia con los aficionados que lucían con sus jerseys, desde pequeños hasta adultos con la alegría de esperar al equipo y una manta representando a los cementeros en la entidad regiomontana.

Cabe mencionar, que el Volcán es una de las plazas complicadas del futbol mexicano, tanto que son casi nulas las posibilidades de que aficionados de la visitan puedan entrar en numerosos grupos para apoyar al equipo visitante; sin embargo, el aliento de la presencia no dudan en hacerlo notar.

Cruz Azul ante Xolos l IMAGO7

¿Cómo llega el Cruz Azul?

La Máquina del Cruz Azul llega al Universitario de Nuevo León como el último equipo en perder el ritmo, el conjunto comandado por Nicolás Larcamón tenía paso firme; pero, su última salida de la Ciudad de México terminó por traerla su primera derrota del torneo.

La derrota ante Tijuana le costó el liderato y caer hasta la cuarta posición, una muestra de lo peleado en la punta de clasificación; los celestes suman 24 unidades, producto de siete victorias, tres empates y una sola derrota.

Pese a tener enfrentamiento con equipos relativamente complicados terminó por ganarlos y curiosamente empató en juegos, donde se presupuestan las tres unidades; empató ante Mazatlán, Atlas y Querétaro.

Ángel Sepúlveda l IMAGO7

Se viene par de partidos complicados

Después de la visita que hará a los Tigres tendrán que regresar a la capital de la República Mexicana para medirse en Ciudad Universitaria al América, un duelo en la tabla alta, en una edición más del Cláscio Joven.