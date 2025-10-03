Emilio Lara reaparece con Necaxa tras dura lesión

Emilio Lara volvió a las canchas después de una dura lesión que lo llevó someterse a una operación en el inicio del Apertura 2025; el defensa volvió y fue incluido en el once titular de inmediato por parte de Fernando Gago ante el Pachuca.

Emilio Lara previo a partido l IMAGO7

El exjugador del América tuvo sus primeros en el Apertura 2025; luego de que en la previa del duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro, de la Jornada 2, tuviera un percance en uno de los entrenamientos, así lo dio a conocer el equipo.

La lesión tuvo que requerir la operación de inmediato: “Durante una sesión de entrenamiento, nuestro defensor sufrió una inversión forzada del tobillo derecho, lo que lo obligó a abandonar la práctica y ser trasladado para la realización de estudios clínicos”, revelaba el equipo.

Apoyo de compañeros a Emilio Lara l IMAGO7

¿Qué lesión tuvo Emilio Lara?

Finalmente, tras la realización de exámenes médicos llevaron a que el jugador presentó una fractura que no evitó la operación: “Tras los análisis correspondientes, se confirmó una fractura en la parte distal posterior de la tibia derecha”.

Cabe mencionar, que esto sucedió previo a su primer partido como local, en el presente torneo, en la Jornada 1 ante Toluca en el Nemesio Diez, el jugador mexicano no fue convocado; partido que representó la primera derrota.

Emilio Lara l IMAGO7

¿Qué partidos se perdió Emilio Lara?

Emilio Lara se terminó perdiendo más de medio torneo; no jugó ante Toluca, posteriormente se lesionó previo a enfrentar al Querétaro, desde entonces estuvo cerca de 3 meses en recuperación para estar en condiciones para jugar.

También se perdió el duelo ante el América, Pumas, León, Monterrey, Tijuana, Bravos de Juárez, Puebla, Chivas y el más reciente juego en el Jalisco ante Atlas, acumulando así un total de 10 partidos del presente torneo.

Sin embargo, no fueron los únicos juegos, y es que en ese tiempo se disputó la Leagues Cup, competición en donde Necaxa no pudo avanzar más allá de la Fase de Grupos; enfrentando a Atlanta United, Inter Miami y Orlando City.

Lara en el Clausura 2025 l IMAGO7