Solari ilusiona a la afición de Pumas: quiere regresar como entrenador

El exdelantero argentino Esteban Solari atraviesa un proceso de reflexión tras su salida de Godoy Cruz, y en medio de ese balance profesional reaparece un sueño que no ha abandonado: volver algún día a Pumas, ahora como entrenador.

En entrevista con Diario AS, el rosarino repasó su presente, revivió sus recuerdos con el club universitario y reafirmó que su vínculo con la institución sigue intacto:

“Sé que se vienen muchos proyectos en el futuro, y también sé que Pumas volverá a estar en mi vida algún día. Pero hoy estoy muy contento con el camino que estoy recorriendo”, señaló.

Solari desea dirigir a los universitarios I MEXSPORT

Recuerdos imborrables en Ciudad Universitaria

El paso de Solari por Pumas se dio entre 2007 y 2008, etapa en la que disputó 40 partidos oficiales, anotó 25 goles y dio 2 asistencias, números que lo convirtieron rápidamente en referente ofensivo.

Aunque su estadía fue breve, el impacto fue inmediato. “Pumas significa un orgullo en mi carrera. Defender esa camiseta y ser parte de un equipo tan pasional me llena de orgullo. Siempre lo recuerdo como uno de los momentos más significativos de mi vida profesional”.

El argentino también rememoró su debut: “Pude anotar en el último minuto de mi primer partido. También me quedó grabado el camino hacia la final del segundo torneo, donde la afición nos acompañó siempre. Realmente éramos locales en todas las canchas”.

Solari con Universidad I MEXPSORT

Sueño latente: dirigir a Pumas

Hoy, su ambición es clara: regresar a Ciudad Universitaria desde el banquillo.

“Quiero dejar un ADN en el club al que vaya, que tenga una identidad ofensiva, que siempre tome la iniciativa. En lo personal, cuando me vendieron a España siempre mantuve la ilusión de volver a Pumas algún día”.

Sobre el presente del equipo, el exdelantero mostró su respaldo para el trabajo de Efraín Juárez: “Hoy el club tiene un entrenador y hay que darle tiempo para desarrollar su proyecto de la mejor manera. Eso es fundamental”.