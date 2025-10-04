Guido Pizarro mandó advertencia a Scaloni sobre la ausencia de Correa en la convocatoria Argentina

Uno de los fichajes más grandes del verano en la Liga MX fue el del argentino, Ángel Correa. El campeón del mundo en Qatar 2022, llegó al equipo de los Tigres, proveniente del Atlético de Madrid.

Ángel Correa en la Liga MX I IMAGO7

Sin convocatoria

Desde su llegada al equipo del norte, el mediocampista Ángel Correa, no ha podido volver a representar a su selección pese a sus buenas actuaciones en la liga mexicana. El albiceleste suma con la camisa de los Tigres nueve goles y una asistencia en nueve partidos, demostrando que aún tiene calidad en el terreno de juego.

Correa en juego de la Liga MX I IMAGO7

Pese a las buenas actuaciones de Correa en la Liga MX, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, parece no contar con el jugador, ya que en las últimas convocatorias nacionales, el jugador no ha sido llamado, situación que no pasó desapercibida para el técnico de Tigres, Guido Pizarro.

Durante la conferencia de prensa previo a la Jornada 12 del Apertura 2025, donde los Tigres se medirán a la Máquina de Cruz Azul, el técnico felino, declaró que Correa ha tenido los méritos para volver con Argentina, además de reconocer que día con día trabaja para ser parte de ella.

“Él es muy consciente de que se puede dar, y está muy metido en su objetivo de ayudar al equipo para que después pueda ir a la selección, entonces trabaja para eso”, declaró el entrenador de los Tigres.

Además de elogiar el trabajo de su centrocampista, Pizarro, también mandó un mensaje a Scaloni, donde aseguró que el estratega de la Selección ve la Liga MX y MLS, por lo que tarde o temprano verá la calidad que muestra Correa, semana tras semana.

"Él ha declarado que ve jugadores de la MLS y Liga MX, y por eso ha citado a jugadores que juegan en Estados Unidos. Aunque, creo que ha quedado demostrado que Scaloni cita por su nivel individual, independientemente de la liga; y Ángel Correa lo tiene claro, así que va a trabajar para poder volver”, concluyó Guido Pizarro.

Entrenador, Guido Pizarro I IMAGO7

¿Desde cuándo no va Ángel Correa a la Selección de Argentina?

La última vez que el ex jugador del Atlético de Madrid fue parte de los seleccionados representantes de la campeona del mundo, fue el 10 de junio del 2025, en las Eliminatorias de CONMEBOL, para la Copa del Mundo 2026.

Ángel Correa I IMAGO7