Real Oviedo vs Levante EN VIVO LaLiga Jornada 8

La jornada 8 de LaLiga de España presenta un duelo cargado de tensión en el Carlos Tartiere. Real Oviedo y Levante, dos clubes recién ascendidos, se enfrentan en un choque que, aunque temprano en la temporada, puede ser determinante en la carrera por la permanencia. Ambos llegan fuera del descenso, pero con la presión de sumar ante un rival directo.

El Oviedo viene de una semana especial: tras el aplazamiento de su juego en Valencia, consiguió una victoria histórica en Mestalla, la primera fuera de casa desde su regreso a Primera División. Ese resultado lo coloca en el puesto 14 con seis puntos, gracias a dos triunfos y cinco derrotas, y le da aire en una tabla donde cada detalle pesa.

El Levante, en cambio, apenas suma cinco unidades y solo ha ganado un partido. Sorprendentemente, su cosecha como visitante es más rica que en casa: cuatro puntos fuera del Ciutat de Valencia, por apenas uno en su estadio. El duelo en Asturias es, entonces, una oportunidad de oro para reponerse y alejarse de los puestos comprometidos.

Más allá de la clasificación, el contexto añade presión: si la temporada terminara hoy, ambos evitarían el descenso, pero apenas por un margen estrecho. De ahí que este enfrentamiento sea casi una final anticipada. Paunovic, sin embargo, debe lidiar con bajas sensibles como Nacho Vidal y Álvaro Lemos, mientras que el Levante afronta el compromiso con una plantilla prácticamente completa.

El historial también alimenta la expectación. Aunque en los últimos años han coincidido en Segunda División, en Primera no se enfrentan desde la campaña 1964/65, cuando el Oviedo ganó 2-0. En total, se registran 22 choques, con ventaja carbayona: nueve victorias, seis granotas y siete empates. Un balance que anticipa otro duelo equilibrado.

Con el Tartiere como escenario y la permanencia como objetivo común, Real Oviedo y Levante se citan en un partido que promete intensidad y drama. El ambiente, la necesidad y la rivalidad convertirán la jornada 8 en una prueba de carácter para ambos.

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Leo Román; Abel Bretones, Dani Calvo, Oier Luengo, Lucas Ahijado; Jimmy Suárez, Luismi; Viti Rozada, Masca, Sebas Moyano; Alemao.

Levante: Andrés Fernández; Son, Álex Muñoz, Postigo, Saracchi; Pepelu, Iborra, Musonda; Brugui, Bouldini, Cantero.