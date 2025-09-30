¡Remontada histórica! Real Oviedo vence al Valencia en Mestalla

El Real Oviedo consiguió una de esas victorias que marcan la temporada y que se recuerdan en el vestuario durante mucho tiempo. El equipo asturiano derrotó 1-2 al Valencia en Mestalla en un duelo lleno de drama, intensidad y giros inesperados.

Los locales se adelantaron muy temprano con un golazo de Danjuma al minuto 4 y parecían tener el partido bajo control hasta el minuto 75, cuando llegó la gran oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto de penalti. Sin embargo, Aarón Escandell apareció como héroe para detener la ejecución y mantener vivo a su equipo en un escenario adverso.

Ese momento cambió la historia del partido. El Oviedo, que hasta entonces buscaba resistir y generar tímidos acercamientos, se llenó de confianza y en apenas un minuto logró lo impensado: Ilic empató con un remate tras un córner al 85’ y Rondón, con fortuna, volteó el marcador en el 86’. El golpe fue letal para el Valencia y de enorme valor para los visitantes, que firmaron su primera victoria fuera de casa en la temporada. Tres puntos de oro que refuerzan su lucha en la clasificación y, sobre todo, la moral del grupo que dirige Paunovic.

Lograron llevarse el triunfo | X

Valencia golpeó primero pero no supo sentenciar el partido

El equipo blanquinegro comenzó con una intensidad arrolladora, presionando alto y aprovechando las bandas para hacer daño. Apenas al minuto 4, Rioja envió un centro preciso que Danjuma transformó en una volea imparable para Escandell. El gol encendió a Mestalla y generó incertidumbre en un Oviedo que se veía superado en todas las líneas. El dominio valencianista se prolongó durante gran parte del primer tiempo con intentos de Almeida y Guerra, aunque la falta de contundencia evitó que llegara el segundo tanto.

La segunda parte mantuvo la misma tónica: Valencia con la posesión y Oviedo agazapado. El VAR intervino en el 75’ para señalar un penalti de Reina sobre Diakhaby que parecía sentenciar la historia. Contra todo pronóstico, Danjuma fue el encargado de ejecutarlo en lugar de Pepelu, especialista del equipo. Escandell adivinó la dirección del disparo y con esa atajada encendió una chispa de esperanza para los asturianos, que poco después se transformó en una remontada inolvidable.

tomaron ventaja | X

Ilic y Rondón protagonizan el minuto de oro carbayón

Lo que parecía un empate rescatado terminó siendo una gesta. En el minuto 85, tras un tiro de esquina, Ilic aprovechó un rebote en el área para mandar el balón al fondo de la red y silenciar a Mestalla. Apenas sesenta segundos después, Rondón recibió un pase filtrado, encaró al arquero y su disparo terminó desviándose en Tárrega antes de ingresar a la portería. El 1-2 cayó como un balde de agua fría sobre un Valencia que ya no tuvo capacidad de reacción.

La reacción del Oviedo fue una muestra de carácter en un escenario complicado. No solo significó sumar tres puntos vitales, sino también dar un golpe de autoridad anímico que puede marcar el rumbo de la campaña. Para Paunovic, el triunfo en Mestalla refuerza su idea de que el equipo puede competir de tú a tú con rivales históricos, mientras que para la afición carbayona supone una noche que quedará grabada en la memoria.

Lograron darle la vuelta | X